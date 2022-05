Se estanca investigación de masacre

A cinco días de la masacre registrada en la avenida Tecnológico, la sexta víctima permanece sin ser identificada oficialmente, dio a conocer la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

Acerca del multihomicidio, en el que fue masacrada la familia de Ramiro J. V., supuesto líder de la pandilla Artistas Asesinos, el Ministerio Público dio a conocer que mantiene abiertas varias líneas de investigación en torno a los hechos violentos ocurridos el 6 de mayo; sin embargo, hasta el momento carecen de órdenes de arresto de los responsables.

PUBLICIDAD

En el ataque, perpetrado metros más delante del Centro de Justicia Penal Federal, además murió el hijo de Ramiro, Caín Alejandro J. F.; su pareja sentimental, Roxana Marina C. M. y su hija, Daniela Natasha. R. C., así como otro hombre que no ha sido identificado oficialmente, pero trascendió que se llamaba Santiago S., detenido por elementos municipales junto a Ramiro y Humberto A. N., quien falleció en el Hospital General según los datos de la Fiscalía de Distrito.

Como se informó, el multihomicidio ocurrió el viernes 6 de mayo después de que un juez federal declaró ilegal la detención de los tres hombres en supuesta posesión de cuatro kilos de mariguana y dos armas de fuego. La liberación de los acusados, asesinados a escasos minutos de abandonar el edificio federal, fue cuestionada por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar; no obstante, uno de los abogados a cargo de la defensa de las personas asesinadas aseguró que el fallo del juzgador fue sustentado en las pruebas que aportaron, demostrando el proceso ilegal en que incurrieron los agentes de la Policía municipal.