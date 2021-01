Se esfuma en horas sueño americano

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— “Nos dijeron que ya estábamos en Estados Unidos, nos llevaron a su oficina para tomarnos todos los datos y de ahí nos regresaron para acá”, narró ayer Alicia, de 34 años de edad, tras ser expulsada de manera exprés bajo el Título 42 de la Ley de Salud de Estados Unidos.

Después de migrar durante 20 días desde Guatemala, Alicia llegó a Ciudad Juárez la madrugada de ayer con su hijo Esgar, de 13 años, Ellos formaban parte de un grupo de unas 16 personas, quienes cruzaron aproximadamente a las 5:30 de la mañana el río Bravo, pero una hora y media después fueron devueltos a México, por el puente internacional Paso del Norte-Santa Fe.

“Cuando cruzamos el río me mojé, luego corrí y como veníamos -20 días migrando por México- me mareé, me caí y me pegué. Cuando desperté vi que ya estaban hablando con las otras personas –migrantes-”, narró Alicia, sobre el momento de su detención por parte de los agentes estadounidenses, mientras mostraba su rostro y sus manos con raspones y sangre.

Sin dinero, con miedo al no conocer la ciudad y con hambre, la centroamericana aseguró querer cruzar a Estados Unidos en busca de trabajo, ya que es madre soltera y en su país dejó con su mamá a cuatro hijos más de 16, 10, 8 y 6 años de edad.

Como ellos, todos los días cruzan familias por el río Bravo, donde ayer en un recorrido realizado por el El Diario se observaron al menos a 10 personas cruzar el río internacional, en un período de cuatro horas.

Entre ellos se encontraron Pedro y su hijo, quienes llegaron el viernes desde Guatemala en busca del asilo político en Estados Unidos, pero al acudir al puente internacional Paso del Norte-Santa Fe con los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) se encontraron con una frontera cerrada, por lo que ayer decidieron cruzar el río Bravo para entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza e intentar una vez más solicitar el asilo político.

Tres horas más tarde, Pedro y su hijo fueron expulsados a esta frontera, donde confesó no saber qué hacer, ya que en su país lo esperan su esposa y dos hijos más.

Tras el cambio de administración, el nuevo gobierno de Estados Unidos suspendió el pasado jueves 21 de enero los nuevos registros al programa “Quédate en México”, de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) a través del cual los extranjeros eran retornados a México con una cita ante la Corte de Estados Unidos. Y tampoco les permite el ingreso a su país, por lo cual los migrantes son expulsados de manera exprés bajo el Título 42 de la Ley de Salud.

El nuevo gobierno de Joe Biden está trabajando en implementar un nuevo enfoque migratorio, pero hasta hoy las leyes no han cambiado en Estados Unidos, informó el lunes Édgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, al pedir a los migrantes que no creer en los traficantes de personas.

“A los migrantes que están pensando en viajar al norte a los Estados Unidos, o que ya iniciaron el viaje: ahora no es el momento de salir corriendo a la frontera. Por ahora, las leyes de inmigración de Estados Unidos no han cambiado. Por favor no crean lo que los polleros les puedan estar diciendo sobre la situación en la frontera”, dijo el funcionario federal a través de un comunicado de prensa difundido por el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez.

Ramírez dijo entender que las personas pueden estar padeciendo dolor y dificultades, pero les pidió no perder su dinero y no arriesgarse a ser contagiados del nuevo coronavirus.

“Como estamos trabajando para implementar el nuevo enfoque de la Administración Biden, éste no es el momento de venir corriendo a la frontera. No pierdan su dinero. No aumenten su riesgo de contagiarse con el Covid-19 durante el viaje. No arriesguen su vida”, externó.