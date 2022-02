Se entrega al SWAT hombre armado en El Paso

El Paso.- Después de casi cinco horas de que un hombre armado que amenazaba con quitarse su vida se atrincherara en su vivienda, negociadores del equipo SWAT del Departamento de Policía lograron convencerlo para que se entregara pacíficamente y sin incidentes, informaron las autoridades.

Los hechos se registraron en la cuadra 5100 Cornell, en el noreste de la ciudad, luego de que la policía recibiera una llamada al sistema de emergencias 911 alrededor de las 2 de la tarde sobre un incidente de violencia familiar.

Durante ese tiempo decenas de familias de las casas contiguas permanecieron en sus hogares al recibir la orden policial de que nadie saliera de sus casas ante el peligro inminente de una persona armada en el vecindario.

De acuerdo a un comunicado de la EPPD, el equipo de manejo de crisis convenció al hombre de 45 años, cuya identidad no fue revelada, a que se saliera pacíficamente y con las manos en alto para luego ser detenido por los agentes que custodiaban la escena. Nadie resultó herido.

Los oficiales quienes describieron el incidente como una "llamada de agresión en curso de violencia familiar con sujeto armado se mantuvieron alertas y con sus armas en mano para repeler cualquier agresión.

Enfrente de la vivienda, en la cual a decir de los vecinos se han suscitado un sin número de peleas, fue estacionada una patrulla y a su alrededor al menos cuatro elementos empuñaban sus armas apuntando en dirección a la casa.

El detenido enfrenta cargos de violación de la orden de protección y agresión agravada, informó la policía antes de retirarse del lugar, el cual fue abierto a la circulación pasadas las 6:30 de la tarde.

De manera anónima algunos vecinos manifestaron que están cansados de este tipo de situaciones inseguras que ocurren en el fraccionamiento y que han permanecido durante años.

“En esa vivienda vive una familia considerada como muy conflictiva y la vivienda ha sido escenario de varios hechos delictivos, incluyendo la muerte de un joven el año pasado”, expresó uno de los curiosos. “A cada rato llega la policía porque con frecuencia se registran pleitos ahí y la verdad tenemos miedo de que algún día ocurra una tragedia”.

“Nadie entra ni nadie sale”, fue la instrucción que dio uno de los agentes que custodiaba un punto del perímetro a uno de los vecinos que intentaba ingresar a su casa.

Comentó que al salir de su trabajo le sorprendió ver la presencia de tanta patrulla y el área acordonada. “Pensé lo peor y me angustié al no saber cómo estaba mi familia.

Y aunque en un principio me dijo que pasara en segundos cambió su opinión y me dijo que me retirara al darse la orden de que los agentes fueran por el hombre y sacarlo de la casa.

Por instantes el miedo se apoderó de los vecinos al ver a los policías en los techos de las casas y portando armas largas. “Esto parece una película”, dijo una mujer mientras observaba a la distancia los movimientos sigilosos de los agentes.

No obstante y paralelamente a la vigilancia negociadores del SWAT mantuvieron contacto con el sospechoso para inducirlo a que se entregara de manera pacífica, situación que se logró con éxito al conminarlo a que saliera de casa sin utilizar la fuerza. No se dijo si en el interior mantuvo a algún rehén.