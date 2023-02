Se entrega a EU para ser deportada

Ciudad Juárez.- Sin poder obtener un permiso del Instituto Nacional de Migración (INM) para que ella y sus hijos pudieran viajar a Nogales con su esposo, quien logró una cita para cruzar a Estados Unidos a través de aquella frontera, la venezolana Brigitte tuvo que entregarse con la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso para ser expulsada bajo el Título 42 y así contar con un permiso temporal para viajar por México.

Después de meses en esta frontera, en donde no consiguieron trabajo ni albergue, y sobrevivieron con la venta de gorros que ella tejía y la venta de dulces, sólo su esposo logró una cita a través de la aplicación móvil CBP One, por lo que planearon viajar todos hacia Sonora y desde allá seguir intentando el cruce de la madre y los dos hijos menores.

PUBLICIDAD

Pero después de dormir dos noches afuera del INM, únicamente a él le dieron el permiso para viajar de una frontera a otra, aunque mostraron su acta de matrimonio y explicaron al personal federal que aquí ellos vivían en la calle y que los niños no querían separarse de su papá.

“Yo no tengo a nadie aquí y no me quiero quedar sola con los niños, hemos llorado mucho, me da pesar con los niños porque no se quieren separar de su papá y pues yo estoy destrozada también”, narró Brigitte durante el segundo de tres días que permanecieron afuera del edificio de la Secretaría de Gobernación.

Luego de suplicar al personal migratorio que les otorgara el permiso para viajar toda la familia, la única opción que encontraron fue cruzar el río Bravo –llamado río Grande en Estados Unidos– para entregarse con los agentes de la Patrulla Fronteriza y ser expulsados bajo el Título 42.

Al ser recibidos en México, el INM otorga a los expulsados un Oficio de Salida Definitiva del País por 15 días, el cual les permitirá también estar más tranquilos en la ciudad mientras reúnen el dinero para trasladarse a Sonora, sin ser devueltos a centro o sur del país dentro del operativo denominado “Fortalecimiento Interinstitucional de la Atención al Flujo Migratorio”.

El pasado 5 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que “para facilitar la llegada segura y ordenada de los no ciudadanos que buscan una excepción a la orden de salud pública del Título 42, el DHS está ampliando el uso de la aplicación móvil gratuita CBP One para que los no ciudadanos programen los horarios de llegada a los puertos de entrada”.

Debido a la saturación de la aplicación móvil CBP One para ingresar a Estados Unidos a través de Ciudad Juárez, decenas de migrantes han conseguido una cita para cruzar por otras fronteras, como el esposo de Brigitte, por lo que deben acudir al INM en busca de un permiso para viajar por el país y no ser detenidos.