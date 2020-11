Se eliminará horario de movilidad: Cabada

Staff/El Diario de Juárez / Un auto es detenido por una patrulla de la SSPM

Ciudad Juárez— Con la publicación del decreto del Gobierno del Estado con las restricciones por la pandemia, se espera que la entidad siga en rojo, pero se eliminará el horario de movilidad, y las actividades no esenciales continuarán cerradas, afirmó ayer el alcalde Armando Cabada Alvídrez.

“O sea, los horarios estos de 7:00 de la tarde a 6:00 de la mañana ya no van a aplicar, ni los de fin de semana, pero sí habrá la aplicación del semáforo en cuanto a aquellas empresas no esenciales que no pueden abrir todavía”, añadió.

Dijo que desde la noche de este jueves instruyó a la Coordinación de Seguridad Vial a matizar las sanciones de movilidad, y ya no se amonestará a los ciudadanos que falten al decreto del Estado.

“Vamos a convocar a todo mundo a que se vaya a su casa si no tiene una necesidad urgente de andar en la calle”, explicó.

Agregó que en el caso de las fiestas, la Policía municipal las seguirá evitando, porque además así lo señala el Reglamento de Policía y Buen Gobierno.

“Habrá que ver cómo queda el decreto, pero ya el Reglamento nos permite seguir evitando, eso sí lo puedo decir desde ahorita, no vamos a permitir que se generan fiestas porque estamos en semáforo en rojo”, puntualizó.

Aseguró que aunque ya indicó a la Coordinación de Seguridad Vial a flexibilizar las medidas de movilidad, “debemos esperarnos a que se haga público el decreto, el acuerdo del Consejo estatal de Salud”.

Reiteró que hasta el momento en Juárez se ha tratado de convencer a los juarenses, no de generar acciones coercitivas y se continuará en este mismo sentido.

“Vamos a seguir igual convenciendo a los juarenses, probablemente los molestemos si los paramos, pero los vamos a parar para decirle; si usted no tiene la necesidad de andar en la calle váyase a su casa, cuídese por el bien de ustedes de su familia y de todos los demás”, anotó.

Puntualizó que queda claro que seguirá el semáforo rojo en la ciudad, “y hay cosas que no van a cambiar, las no esenciales no van a cambiar”.

Sin embargo, anotó que es importante que se publique el decreto porque es una facultad del Estado fijar estas medidas, y no del Municipio.

