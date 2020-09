Se dispara tráfico de metanfetaminas

Ciudad Juárez— El tráfico de metanfetaminas habría crecido al menos cinco veces en menos de dos meses en esta frontera, de acuerdo con el número de aseguramientos de las autoridades de los tres niveles de gobierno en esta ciudad, dado a conocer por la delegación local de la Fiscalía General de la República (FGR).

Esta situación ha provocado una alerta en la Agencia de Antidrogas (DEA) en El Paso, Texas, donde esta misma semana su director nacional interino, Timothy Shea, consideró a esa ciudad como “el epicentro” de la distribución de metanfetaminas que ingresan a los Estados Unidos.

“Indudablemente si el centro de distribución fuera El Paso, algún rol tendría Juárez en esa dinámica”, opinó César Peniche Espejel, fiscal general del Estado.

A su vez, la Mesa de Seguridad y Justicia de esta ciudad continuó en la exigencia de que la Fiscalía General de la República (FGR) ofrezca algún resultado sobre investigaciones al crimen organizado. “No se ha visto nada a este respecto”, opinó su dirigente, Isabel Sánchez Quirarte.

De acuerdo con las cifras de la FGR, de junio de 2019 a junio del 2020, la metanfetamina puesta a disposición ante esa representación por parte de las corporaciones policiacas tuvo un peso conjunto de 118 kilogramos, que se elevó un 503 por ciento de junio a principios de agosto al lograrse asegurar 712 kilogramos de estas sustancias sintéticas por la ruta de Juárez.

Junto con otros alcaloides esa droga fue incinerada los días 24 de junio y 6 de agosto, respectivamente, según informó la FGR de Chihuahua.

Pero el potencial incremento en el tráfico de metanfetaminas se advirtió con antelación por la DEA, cuando observó un aumento del 42% en la región de El Paso desde el año pasado, según sus propias incautaciones.

Dio pie a que la DEA diseñara en febrero pasado y concluyera en septiembre la Operación Crystal Shield, que resultó en el aseguramiento de 416 kilos de metanfetaminas en El Paso y Nuevo México, el aseguramiento de un millón 165 mil 777 dólares, 19 armas y la detención de 176 personas, dio a conocer Timothy Shea en su visita a El Paso el lunes y martes.

A nivel nacional, este operativo se inició con 750 investigaciones que se tradujeron en casi mil 840 arrestos y la incautación de más de 28 mil 560 libras de metanfetaminas, así como 43.3 millones de dólares en ingresos por drogas y 284 armas de fuego, anunció el director de la DEA.

Pese a que las autoridades municipales, estatales y federales han hecho en Juárez lo propio en los aseguramientos de esta droga, principalmente cristal, la FGR no ha ido más allá en las investigaciones, de acuerdo con la Mesa de Seguridad.

Esto sería en parte consecuencia del adelanto que hizo el presidente Donald Trump el pasado 16 de septiembre de disminuir a futuro la cooperación que Estados Unidos envía a México cada año con recursos económicos para combatir el tráfico de drogas.

“A menos que el Gobierno mexicano demuestre un progreso sustancial en el próximo año, respaldado por datos verificables, México correrá un grave riesgo de que se descubra que no ha cumplido de manera demostrable sus compromisos internacionales de control de drogas”, dijo el presidente de Estados Unidos al renovar la advertencia contra México sobre el combate al narcotráfico.

Según Isabel Sánchez, la delegación local de la FGR informó a la Mesa de Seguridad que ha enviado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) dos carpetas de investigación el presente año.

“Pero no hay consecuencias, no hemos visto nada, no tienen un resultado tangible de alguna investigación contra la delincuencia organizada”, apuntó la dirigente del organismo ciudadano, quien dijo que ante ello, se refuerza la versión de que El Paso sea el epicentro del tráfico de metanfetaminas de Estados Unidos.

redaccion@redaccion.diario.com.mx