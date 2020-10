Se dispara demanda de tanques de oxígeno

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Temor a la muerte durante el internamiento en un hospital y la saturación de espacios fueron motivos expresados por residentes de esta frontera que, de acuerdo con datos obtenidos en establecimientos, han aumentando aquí la demanda de tanques de oxígeno.

“Lo empezó a necesitar ayer, pero no me lo quieren aceptar en ningún Seguro, que porque está lleno”, comentó Marco Espinoza, de 32 años, sobre el caso de su suegro, de 60 y contagiado de Covid-19.

Entrevistado en el exterior de una sucursal de la compañía de gases industriales Infra, ubicada en el poniente de esta ciudad, Espinoza señaló que consiguió el cilindro con un vecino, pero que le acababan de notificar que no podrían venderle un relleno debido a que el contenedor no tenía la vigencia suficiente.

“Lo necesitamos (el tanque con oxígeno) porque el señor ya no puede respirar”, agregó en breves comentarios que, en medio de la prisa, accedió a dar para “ver si alguien puede ayudar, porque el señor se puede morir”.

La búsqueda de tanques de oxígeno aumentó en este mes, comentó por separado Karen Muñoz, empleada del negocio Vida Abuelo, donde las solicitudes del producto, dijo, subieron de unas 10 hasta cien diarias.

“La gente llama muy desesperada, porque no consiguen”, dijo Muñoz, quien agregó que un tanque de 682 litros cuesta cinco mil 626 pesos, pero que hay quienes han optado incluso por comprar concentradores –que no requieren recarga– por 32 mil 700 pesos.

“Apenas los empezamos a pedir, porque, por lo mismo, que es un precio muy alto, antes batallábamos para venderlos; no era común vender un concentrador de oxígeno; la gente que lo compraba antes de la pandemia era quienes iban a necesitar oxígeno por tiempo indefinido. Y ahorita, por ejemplo, va a llegar uno y ya hay lista de espera”, señaló.

En el exterior de Infra, este medio pudo constatar la llegada de varias personas que, tanque en mano, acudieron en alrededor de una hora a solicitar recargas.

“Aquí ha habido filas, porque no se dan abasto”, dijo Horacio Salcido, cliente que agregó requerir al menos dos veces por semana rellenos del insumo debido a que dos de las tres familiares que se contagiaron por la pandemia requieren aún apoyo del oxígeno.

“Están en casa porque no quisieron ir al hospital, por miedo (…) Ya ha pasado con vecinos, que entran (a la hospitalización) y no los vuelven a ver”, explicó Salcido, que señaló haber tenido que comprar –junto con el resto de su familia– dos tanques nuevos del vital gas; uno en siete mil pesos y otro en 200 dólares, en El Paso.

Un empleado del establecimiento –que declinó dar y gestionar una entrevista– comentó brevemente haber notado un aumento en la demanda en los últimos días “por la gente que mandan a la casa” desde los hospitales.

Una solicitud de información hecha a través del número telefónico de la compañía que aparece en Internet tampoco fue aceptada, pero hojas de papel pegadas en el barandal del establecimiento citado indican que la renta mensual de un cilindro es de 595 pesos más un depósito de cuatro mil, mientras que el alquiler de un concentrador es de tres mil 700 pesos mensuales y seis mil 500 en garantía.

Ambos instrumentos, se señala, requieren además “receta con nombre del paciente, diagnóstico y dosis”, entre otros documentos.

El temor a la hospitalización fue también el motivo por el que Margot Saavedra optó por tratar de buscar por su cuenta el oxígeno que, el pasado 13 de octubre, empezó a requerir su madre, de 66 años y quien entonces amaneció temblando, con dolor de cabeza y alta temperatura después de días con síntomas de lo que consideraron podría ser una gripe.

“La doctora (particular) me dijo que estaba muy grave y que necesitaba hospitalización o se moría, y que tenía que conseguir un tanque de oxígeno pero ya”, dijo Saavedra en entrevista vía telefónica.

“La doctora me pasó muchos contactos y me estuve hable y hable; unos no me contestaron y en otros me dijeron que me rentaban por cinco mil pesos 15 días”, agregó quien finalmente obtuvo el contenedor con una familiar enfermera y, después, dio con la renta de un concentrador por mil pesos por semana.

Consultada sobre los motivos de la renuencia a la hospitalización de su madre –cuyo diagnóstico de Covid fue confirmado–, la entrevistada narró que la familia había perdido ya, en enero, a un hermano de 41 años que ingresó al hospital 6 del Seguro Social también con síntomas de una infección respiratoria y que murió en pocos días.

“Nada más aguantó una semana y el 22 de enero falleció; tenía los pulmones picados, iba muy débil y agarramos miedo, porque pensamos que no le hicieron mucho el intento por recuperarlo, y pensamos que podría haber fallecido de Covid, pero no supimos”, dijo Saavedra.

Las autoridades médicas del estado ante la pandemia –representadas por el director médico de la zona norte, Arturo Valenzuela– no respondieron ayer una solicitud de información con respecto a las compras de oxígeno entre la población de la localidad.

Datos del reporte técnico que difunde el Gobierno del Estado con los datos de la pandemia, actualizados hasta el 16 de octubre, indican que la capacidad de atención en los hospitales de los principales sistemas de salud pública de la entidad fue desbordada, debido a que el Seguro Social presentó 301 pacientes para una disponibilidad de 161 camas, mientras que la Secretaría de Salud tenía 95 personas para 65 espacios.

