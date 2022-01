Se dispara demanda de pruebas Covid-19

Ciudad Juárez.— El incremento del coronavirus en la entidad y particularmente en Juárez, donde el Gobierno estatal tuvo que reforzar aún más las restricciones para cortar las cadenas de transmisión del SARS-CoV-2, ha provocado que las personas se desplacen a laboratorios a confirmar si contrajeron o no Covid-19 representándoles esto gastos que van desde los 200 hasta los 800 pesos e inclusive un tanto más.

Celebró con ‘alegría’

Tras haber celebrado la Nochebuena y Navidad, Manuela, de 48 años, buscó realizarse una prueba exprés de antígeno, cuyo costo fue de 802 pesos en Imagen Diagnóstica. Aunque buscó sitios más económicos se encontró con hileras de ciudadanos en la misma condición luego de las festividades, en las que, reconoció, omitió, por la alegría, el uso de su cubrebocas y también de la sana distancia.

“El 28 de diciembre perdí el olfato. Fui a la Farmacia del Ahorro, De la Raza y Lago de Pátzcuaro, y había como 15 personas adelante, hice un rato de fila, pero la doctora avisó que se le acabaron las pruebas. Me fui a la sucursal de la Plaza Monumental y tampoco tenían pruebas. De regreso a casa pasé por Imagen Diagnóstica y, aunque iba a gastar más, quise asegurarme”, externó la fronteriza.

Una vez que se hizo el examen, volvió a su casa, esperó una hora y entró al portal de Internet, donde revisó su resultado, que como sospechaba, resultó positivo. Una vez que se enteró invirtió otros mil 410 pesos en la compra de medicamentos: Gremital, Kpptin, Tafirol y otros adicionales, para tratar sus síntomas, entre los que están también el dolor de cabeza, catarro y un poco de tos.

Una hora después

Por su parte, José Ramón, de 52 años, llegó a la Clínica Médica Internacional, en Ramón Rivera Lara, para hacerse una prueba de antígenos nasal, para la que invirtió 350 pesos. Espero por 20 minutos para poder realizársela y después, una vez que se retiró, aguardó una hora más por su resultado: positivo, y luego tuvo que costear fármacos: craztronin y benzonatato, para atenderse la afección.

“En la prueba gasté 350 pesos y tardé 20 minutos. Te dan los resultados en una hora, pero ayer las filas estaban larguísimas. Cuando nosotros fuimos (él y su esposa) solo había dos carros”, enfatizó. También en el Centro Médico de Especialidades (CME), en Avenida de Las Américas, pudo constarse que, en la parte trasera, se practican pruebas en la modalidad vehicular, para evitar la transmisión.

No resultó

Otro de los sitios que también ha visto un alza en la demanda de tratamiento y detección del virus, es el centro comunitario Santiago Troncoso, en la calle del mismo nombre, habilitado para tal fin. Tras haber invertido 200 pesos en una prueba de saliva que compró, pero que, dijo, no le funcionó, pues no hizo reacción, Ernesto, de 53 años, fue hacia dicho inmueble a practicarse una: fue positivo.

“Me hice esa prueba que compré, pero me salió negativa. Como seguí con síntomas fui al día siguiente al centro Santiago Troncoso y me revisó un médico, me hizo la prueba y estaba positivo”, destacó. Ante este escenario, el secretario del Colegio Médico, Lorenzo Soberanes Maya, hizo un exhortó para, de tener síntomas, entrar en cuarentena, y mantener la distancia, higiene y tapabocas.