Se disculpan por fallar en búsqueda de Silvia Arce

Ciudad Juárez.— Silvia Arce tenía 29 años de edad y tres hijos pequeños, era “alegre y trabajadora”, pero el 11 de marzo de 1998 salió de su casa y ya no regresó. Ayer, 24 años después, el Estado mexicano ofreció Disculpa Pública y Reconocimiento de Responsabilidad Internacional a su familia, debido a la falta de su debida diligencia al buscarla.

“Que no se acabe esta búsqueda hasta que me la regresen”, fueron las súplicas de su madre, Evangelina Arce (Doña Eva), después de escuchar el discurso encabezado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, tras más de dos décadas de dedicar su vida a la búsqueda de su hija.

Ese día, Silvia salió de su casa aproximadamente a las 7:00 de la tarde. La última vez que fue vista fue la madrugada del 12 de marzo, a la salida de su trabajo, estaba en compañía de Griselda Mares Mata (“Adriana”); estaba abordando un automóvil modelo Cavalier de color blanco, en el que viajaban otras personas.

Las dos desaparecieron, por lo que sus familias presentaron denuncias por sus ausencias. En el caso de Silvia, fue su madre: acudió a presentar la denuncia correspondiente el 14 de marzo de 1998 ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua.

Luz Esmeralda, de 11 años; Ángel Octavio, de 8 (quien fue asesinado hace 16 años), y Esteban, de 5 años de edad, además de seis hermanos y una madre que suma ya más de dos décadas de búsqueda, han rogado desde entonces su regreso con vida.

“Por una parte doy gracias, y por otra no, porque por pedir una disculpa no van a calmar esos 24 años de dolor y sufrimiento que pasamos los hijos, la mamá y todos”, dijo Luz Esmeralda, quien recuerda a su mamá como una persona alegre, a la que le gustaba la música y el baile.

Con el rostro de su madre plasmado en una playera blanca, a la altura del pecho, la juarense dijo que para ella “es algo doloroso que después de tantos años solamente sea una disculpa, yo quería resultados de la búsqueda de ella, que nos dijeran: ‘aquí está’, de una forma u otra, como fuera, pero no hicieron su trabajo. Y pues esto es algo… pues no muy importante, sus disculpas”.

Ante las omisiones e irregularidades en las investigaciones Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua para dar con el paradero de Silvia Arce, el 30 de diciembre de 2003, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Justicia Para Nuestras Hijas y el Centro de Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de Silvia Arce y su familia.

El 18 de mayo de 2004, la CIDH trasladó la petición al Estado mexicano ante la falta de respuesta del Estado a las notificaciones de la CIDH. Finalmente, en marzo de 2006, el organismo internacional emitió el Informe de Admisibilidad N° 31/06.

El 14 de julio del 2020, la CIDH aprobó el Informe de Fondo No. 195/20, en el que señaló que el Estado mexicano es responsable por la violación de los derechos establecidos en los artículos 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Comisión Americana de los Derechos Humanos (CADH) en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, así como el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de Silvia Arce. De igual forma, por la violación de los derechos establecidos en los artículos 5, 8 y 25 de la CADH en perjuicio de Evangelina Arce y la violación al derecho establecido en el artículo 17 del mismo instrumento, en perjuicio de la señora Evangelina Arce y los hijos de Silvia Arce.

El 25 de noviembre de 2021, se firmó el Acuerdo de cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Fondo 195/20, en el que el Estado mexicano se comprometió a reparar a las víctimas, a realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional, a tomar diversas medidas simbólicas, a investigar con una perspectiva de género el destino o paradero de Silvia Arce, y a continuar con la investigación penal para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y sancionarlos.

También se comprometió a incorporar un enfoque de género en los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas, con estándares internacionales sobre los deberes de búsqueda, lo que incluye la debida diligencia estricta y principios de no discriminación contra las mujeres, teniendo como prioridad el Estado de Chihuahua y las 17 entidades que cuentan con alerta de género declaradas, y a adoptar indicadores sobre el acceso a los sistemas de justicia por parte de las mujeres y niñas y a realizar programas de capacitación dirigidos a funcionarios públicos.

Tanto el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (Cedimac) como la CMDPDH y CEJIL dieron seguimiento para que se cumpliera el evento que hoy se lleva a cabo en el Campo Algodonero.

“En el caso de la desaparición de Silvia Arce, la Comisión Interamericana subrayó que la confluencia del contexto de discriminación en contra de las mujeres, sumado a la ausencia de debida diligencia reforzada por parte de las autoridades no sólo generó impunidad, sino que intensificó el contexto de violencia contra las mujeres en las que aquellas, además de estar propensas a una violación de sus derechos, sea por particulares y agentes el Estado, no encuentran respuesta a sus peticiones ante las autoridades del Estado, sino que también normaliza y con ello desatiende la gravedad de sus reclamos”, señaló la CMDPDH.

Es decir, que la falta de exhaustividad en las actividades de investigación tolera la discriminación contra las mujeres y genera impunidad, porque no moviliza el aparato estatal cuando se trata de violaciones contra sus derechos, demandó la organización.

Ante autoridades de los tres niveles de Gobierno, la familia Arce, encabezada por doña Evangelina Arce, y organizaciones sociales representadas por Ivonne Mendoza de Cedimac, a nombre de las distintas organizaciones que han acompañado el caso. (Oración incompleta)

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, existen 98 mil 650 desaparecidos en México, de quienes 23 mil 983 son mujeres, dijo al recordar la enorme deuda histórica que tiene el Estado mexicano con las mujeres, quienes han tenido que acudir ante organismos internacionales.

Doña Eva es una pionera en la búsqueda de las mujeres desaparecidas en una ciudad donde las madres gritan “¿dónde están?”; convirtió su sufrimiento en lucha por la búsqueda de su hija y de otras mujeres, mientras que las autoridades decían que la desaparición de mujeres era un mito, señaló la activista.

“Reconocemos la buena voluntad del Estado mexicano por el cumplimiento del caso, esperamos que esa buena voluntad se convierta en el cumplimiento de las acciones (…) porque necesitamos que se proteja a las víctimas”, denunció.

“Las mujeres de Ciudad Juárez abrieron una brecha de lucha por lo más elemental: vivir una vida libre de violencia”, señaló Encinas.

“Hoy vengo a nombre del Estado mexicano a ofrecer una disculpa pública y asumir la responsabilidad”, dijo el funcionario federal, quien aseguró que se dará cumplimiento con la demanda que busca la seguridad de las niñas y mujeres.

Encinas Rodríguez reiteró a doña Eva el compromiso de profundizar la investigación para localizar a su hija y ejercer la acción penal, con perspectiva de género y en un plazo razonable para sancionar a los culpables.

“Hoy se cumple 24 años de la desaparición de mi hija, quise que hubiera un monumento de mi hija aquí y una placa en la Fiscalía para que se recuerde lo que yo he pasado y he sufrido desde que se la llevaron“, leyó un hermano de doña Eva, a su nombre.

Ignacio Arce, tío de Silvia, denunció la opacidad histórica, que ha ignorado las demandas de los dolientes, al pedir el apoyo también de la gobernadora María Eugenia Campos, a quien le recordó que tiene un compromiso con la sociedad.

“Son 24 años…. Que Dios me la regrese viva, que él me la regrese viva, porque es el único que me la puede regresar viva, y esperamos que así sea”, pidió doña Eva.

Tras el acto de Disculpa Pública y Reconocimiento de Responsabilidad Internacional, se develó un busto creado por la artista Velya Leyva, en las mismas instalaciones ubicadas en las avenidas Paseo de la Victoria y Ejército Nacional, donde sus hijos reclamaron que no fue develado el busto de bronce, sino que en su lugar estaba una figura “aguada” en el aniversario de la desaparición de su mamá.

Finalmente, se llevó a cabo develación de una placa en honor a Arce en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género (FEM).

Los hechos

• Silvia Arce tenía 29 años de edad

• Salió de su casa el 11 de marzo de 1998, aproximadamente a las 7:00 de la tarde

• La última vez que fue vista fue la madrugada del 12 de marzo, a la salida de su trabajo

• Su madre presentó la denuncia el 14 de marzo de 1998 ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua

• Tiene 3 hijos: Luz Esmeralda, Ángel Octavio (quien fue asesinado hace 16 años) y Esteban

Para conocer

• Existen 98 mil 650 desaparecidos en México, de quienes 23 mil 983 son mujeres