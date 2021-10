Se desploman ventas en la 16 de Septiembre

Ciudad Juárez— Comerciantes de la avenida 16 de Septiembre aseguraron ver con resignación los avances de los trabajos para la adecuación de la segunda ruta troncal por dicha vialidad, afirmando que en las últimas tres semanas, sus ventas se han visto nuevamente afectadas tras la intervención realizada a la altura de la calle 5 de Mayo y que mantiene prácticamente paralizada la movilidad.

Para Isidro García Camacho, un trabajador de una farmacia del sector consideró que la ejecución de las obras han sido ineficientes, sin embargo, dijo que se espera que una vez terminada la construcción, el proyecto deje más beneficios y desventajas para los comerciantes de la zona.

“La idea es buena, pero mal ejecutada, hay otras calles por donde se pudo hacer esto, se trata de una avenida histórica que ahorita es un caos, la 16 de Septiembre ha tenido muchos golpes, sobretodo por la violencia de años atrás, y con esta construcción pareciera que la están matando; en estos momentos hay más resignación porque no podemos hacer nada, no podemos ponernos ahí enfrente y no dejarlos avanzar, ya que si no avanzan, menos van a terminar y después sale peor para nosotros, así que lo mejor es que acaben, esperando que traiga sus ventajas”, comentó.

De acuerdo con Isidro, la obstrucción de la vialidad que actualmente se extiende desde cerca de la avenida de las Américas hasta la calle Anáhuac, ha provocado la pérdida de clientes, pues antes de las obras, en promedio se atendían a más de 20 personas al día; después, con el inicio de los trabajos disminuyeron a alrededor de 15; mientras que actualmente, son hasta menos de cinco personas las que ingresan al local.

Por otra parte, Armando Orozco, empleado de otra farmacia del sector y con casi 60 años operando en la 16 de Septiembre, explicó que en su caso, han tenido que guiar a los clientes vía telefónica para que puedan llegar al local, ubicado en el cruce con la calle 05 de Mayo, en contra esquina del edificio del Partido Acción Nacional (PAN).

“Es una obra con la que nunca estuvimos de acuerdo, nos dijeron que iban a arreglar tramo por tramo, pero no fue así, aquí ya tienen casi tres semanas, y no llega la gente, a veces los clientes hablan para preguntar cómo llegar, y les tenemos que estar explicando”, dijo.

Orozco señaló que tanto trabajadores, como autoridades responsables de la construcción, no han tenido un acercamiento con los locatarios afectados para darles a conocer el estatus y avances de la obra, así como los calendarios contemplados para la terminación de la misma.

Según información de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, así como de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado, en las últimas semanas se han sostenido diálogos con las constructoras encargadas de la segunda ruta troncal para revisar avances y complicaciones, con la intención de que el proyecto pueda quedar concluido durante los primeros meses del 2022.

Los trabajos del tramo 8 del corredor troncal, abarcan desde la calle Francisco Márquez hasta avenida Lerdo. Originalmente, la obra estaba a cargo de la empresa Coprofusa, a quien se le otorgó el contrato 144-OP-0039/20-PI-DOP-OBRA, por un importe con impuestos de 75 millones 811 mil 499 pesos.

El 27 de enero del 2021 se inició con el bloqueo de la avenida 16 de Septiembre, dejando el carril de extrema derecha en sentido oriente-poniente libre a la circulación.

A finales de febrero, el Gobierno del Estado anunció que cerraría completamente y de manera temporal la avenida, con la intención de avanzar más rápido en los trabajos de la ruta troncal. El cierre estaba contemplado a partir del 1 de marzo, sin embargo, éste fue suspendido, debido a que la constructora reportó la existencia de una tubería de agua con más de 50 años de antigüedad se encontraba más arriba de lo indicado, por lo que se corría el riesgo de dañarla al momento de ingresar maquinaria pesada.

Lo anterior provocó que a finales de marzo, la compañía desistiera del contrato, suspendiendo los trabajos de manera definitiva y obligando a la SCOP a iniciar un proceso administrativo. Fue el pasado 12 de mayo que la obra fue reasignada a la empresa Anglo por un importe aproximado a 96 millones de pesos.