Se deslindan concesionarios del supuesto regreso de la ruta Tierra Nueva

Ciudad Juárez— Concesionarios que anteriormente operaban la línea Tierra Nueva y hoy forman parte de una de las empresas que circularán por la troncal uno de Ciudad Juárez, se deslindaron del supuesto regreso de la ruta antes mencionada, asegurando que dicho acto fue realizado por “falsos líderes y estafadores”.

Juan Carlos Saldívar Hernández, representante legal de Transporte Troncal Ecosustentable, reiteró que la línea Tierra Nueva fue sacada de circulación desde el 2013, por lo que los camiones observados el martes ofreciendo el servicio, no cuentan con los permisos necesarios para transitar.

“Cada línea tiene sus concesionarios, en esa ruta, un servidor representa a prácticamente la mitad, el resto lo encabeza el señor Raúl Rodríguez, esa situación pasó por líderes estafadores que se dedican a extorsionar a la gente, y así no se puede, ellos creyeron que podían meterse así nada más, pero si no tienen concesión no van a poder, sí hay una falta de camiones, nosotros mismos propusimos meter unidades de modelos 2010 y 2012 mientras llegaban las nuevas, pero la anterior administración rechazó la idea, ellos fueron los que pusieron estas prácticas para la falta del servicio”, señaló.

De acuerdo con Saldívar Hernández, la nueva BRT-1 será operada por un grupo de concesionarios que durante años circuló por el mismo trayecto del sistema semimasivo, sin embargo, hoy se encuentran constituidos en una sola empresa, tal y cómo se solicitó en las licitaciones lanzadas por Gobierno del Estado.

“Cumplimos con una serie de requisitos grandísimos, estamos listos para iniciar a operar, sólo queda pendiente un tema por resolver y es el ajuste tarifario, no para nosotros, sino para garantizar el financiamiento ante los bancos”, agregó.

Según el transportista, alrededor de siete camiones ‘apócrifos’ de la línea Tierra Nueva fueron los que la Dirección de Transporte retiró de circulación por no contar con los permisos.

“Esos camiones son ilegales, hasta los pintaron con números ecológicos que ni existen, pero esas son prácticas de líderes de antaño y que no quieren que se modernice el transporte”, dijo.

En medio de las quejas por la falta de camiones que brinden servicio a los usuarios a lo largo del bulevar Zaragoza, ayer se reportó la reaparición de la línea Tierra Nueva, la cual fue retirada de circulación en cuestión de horas por la Dirección de Transporte.

A través de las redes sociales, pasajeros y operadores del transporte público dieron a conocer el martes un supuesto regreso de la línea que a fines del 2013 fue sacada de las calles tras la puesta en marcha del sistema semimasivo.

El director estatal de Transporte, Eduardo Fernández Sigala, aseguró que tras dicho evento se sostuvo un diálogo con los permisionarios para pedirles que se retiraran las unidades, ya que estaban actuando de manera ilegal, por lo que alrededor de las 11:00 horas de ese día, los camiones de la línea Tierra Nueva fueron sacados de las calles, sin especificar si se contemplaría una sanción.

Lo anterior derivó de una falta de camiones que brinden servicio de transporte a lo largo del bulevar Zaragoza, ya que de acuerdo con información de las autoridades estatales, sólo 20 de 60 unidades del Bravobús son los que se encuentran activos. Sobre lo anterior, Saldívar Hernández reiteró que están a la espera de la llegada de 32 autobuses tipo padrón de la marca Yo-Tong, modelo 2021 y que contarán con cámaras de vigilancia e Internet integrado.

Ante los cuestionamientos sobre el arribo de unidades articuladas, el concesionario explicó que se expondrá a las autoridades la necesidad de que los camiones sean en formato ‘tradicional’, ya que algunos puntos de la vialidad por donde circula la BRT-1, no permiten la operación de autobuses tipo ‘oruga’.

elara@redaccion.diario.com.mx