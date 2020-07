Se deslinda Eaton de manifestación

Ciudad Juárez— El corporativo Eaton informó que los trabajadores que el pasado 8 de julio se manifestaron frente a las instalaciones de la compañía ubicada en el parque industrial Omega no tienen ninguna relación con la empresa y no son empleados de la misma.

Durante la protesta un grupo de alrededor de 40 trabajadores demandaron el pago de salarios y prestaciones.

Estos se colocaron frente a la empresa con mantas y cartulinas donde plasmaron leyendas para exigir el pago de sus sueldos.

Juan 'N', uno de los trabajadores dijo que uno de los guardias lo sacaron de la empresa y les dijeron que estaban despedidos.

Comentó que no les había pagado los sueldos desde hace dos semanas.

Yanuel Ramírez, encargado del área de Comunicación, precisó que el 2 de julio la compañía de administración de energía Eaton terminó, dentro del marco legal, su relación con la empresa ServiMax a través de la cual adquirió, de manera temporal, el servicio de 40 trabajadores externos de limpieza para sus instalaciones ubicadas en esta ciudad.

“De esta manera, Eaton no tiene aportes ni influencia sobre los procesos de ServiMax. Por lo tanto, los trabajadores no tienen ninguna relación con esta empresa y no son empleados de la misma”, señaló.

Mencionó que, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la localidad de Eaton en esta ciudad cumplió con excelencia, los requerimientos de salud y seguridad establecidos en la auditoría asociada con la Norma 030, que vigila la reapertura de empresas en la “nueva normalidad”.

