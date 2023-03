Se deslinda alcalde de los hechos

Ciudad Juárez.— El retiro de las calles de los migrantes es un hecho que no debe relacionarse con el incidente en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), ocurridas la noche del lunes y en las que murieron 40 extranjeros, declaró ayer el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

“No hay ningún tipo de redada, lo que hemos venido diciendo ha sido el cuidar de manera equilibrada la seguridad de las personas en las vialidades, en la ciudad y son hechos completamente distintos, si alguien quiere empatarlos o algo, es querer lucrar políticamente con una tragedia tan grave como ésta, eso es muy muy lamentable, porque lo que sucedió en las calles no tiene ninguna relación con lo que pasó ahí”, manifestó.

Agregó que vio algunas declaraciones en ese sentido, pero no especificó de quién o quiénes, y reiteró que no hay ninguna relación entre ambos hechos. “Eso es algo muy triste, y vi algunas declaraciones; que ahora se quiera señalar lo que está pasando en la calle para meterlo en el tema, no sé qué motivaciones (hay) detrás de esto, pero es verdaderamente cobarde y reprobable que quieran enlazar una cosa con otra”, manifestó.

El alcalde lamentó la pérdida de los migrantes, y dijo que hasta ayer en la mañana todo indicaba que el incendio inició por un motín.

“Por alguna inconformidad que probablemente serían trasladados, insisto, son datos especulativos, sabemos que la Fiscalía General estará haciendo su investigación y estaremos atentos”, indicó.

Un incendio al interior de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) del puerto fronterizo Lerdo se registró la noche del lunes, específicamente en las celdas donde se recluyó a los varones detenidos tras el operativo solicitado por la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno municipal la tarde del lunes para retirar a migrantes vendedores y que pedían dinero en cruceros de Juárez.