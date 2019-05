Se derrumba obra pública en el estado

Ciudad Juárez— Una caída de 44.28 por ciento registró el valor de la obra pública en el estado de Chihuahua en marzo de 2019, indican datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con los constructores, el desplome se debe a la falta de proyectos por parte del Gobierno federal para ejercer los mil 350 millones de pesos destinados este año a infraestructura.

El Inegi reportó que en el tercer mes de este año se invirtieron 317.1 millones de pesos por parte del sector público, 252 millones menos que en marzo de 2018, cuando el monto fue de 569.1 millones.

Se trata de la primera caída que se presenta después de nueve meses en los que hubo un repunte de inversión pública para la construcción de infraestructura.

Luis Mario Baeza Cano, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Ciudad Juárez, atribuyó esta caída a la falta de obra pública en el estado por parte del Gobierno federal, lo que a su vez se debe a que no se tienen los proyectos ejecutivos para realizar los trabajos.

Explicó que de acuerdo con mediciones hechas por ese organismo, el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año contempla mil 350 millones de pesos para la creación de infraestructura en Chihuahua, de los cuales hasta principios de este mes se habían usado apenas 230 millones.

“Muchas veces es por falta de un proyecto ejecutivo o cuestiones administrativas que está enfrentando la nueva administración porque las dependencias todavía no se acomodan bien, no se ha dado esa nueva relación y las obras no se están ejerciendo”, recalcó.

Añadió: “Ya estamos casi a mitad de año y apenas se ha ejercido como un 16 por ciento. Si seguimos avanzando en esa proporción no vamos a alcanzar a ejercer todo el dinero y es cuando se pide que se regrese esa cifra”.

Los datos del Inegi muestran que el 2019 inició con una inversión de 731.3 millones por parte del sector público, un repunte del 107 por ciento en su comparativo anual.

En febrero la cifra se redujo a 646.7 millones, mientras que en marzo se destinaron 317.1 millones para infraestructura.

La obra privada repuntó un 20.09 por ciento en marzo de este año, el mismo mes de 2018.

El documento oficial apunta que en marzo de este año se destinaron 815.3 millones de pesos por parte de constructoras privadas, mientras que en el mismo período de 2018 fueron 678.9 millones.





Inversión en chihuahua







569.1 mdp marzo de 2018





317.1 mdp marzo de 2019





-252 mdp diferencia





Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía





