Se defiende Braulio de acusaciones

Ciudad Juárez.— Un juez de Control vinculó a proceso a Braulio Raúl O. C. por los delitos de secuestro agravado, evasión de presos, homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa en contra de la sociedad, de diez custodios asesinados y uno más que resultó herido, todos ellos del Cereso 3.

A solicitud del Ministerio Público, el juzgador otorgó cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Braulio Raúl es hasta el momento el único acusado formalmente por los hechos ocurridos el pasado primero de enero con saldo de 17 muertos, 26 evadidos y 13 lesionados.

En la continuación de la audiencia inicial de la causa penal 523/23, el acusado nombró a los abogados particulares Alfonso Pérez Galindo, quien lleva el caso del exfiscal Francisco G. A., así como a Bernardo Antonio Camargo Flores, que aspiró a la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción, como su equipo defensor, según el archivo periodístico.

Denuncia tortura

Braulio Raúl, a través de su defensa legal, solicitó hacer uso de la voz y dijo ante el juez de Control que él no hizo ninguna declaración, que lo detuvieron en Fiscalía y lo subieron a homicidios, donde supuestamente le hicieron firmar hojas en blanco. “Yo no sabía nada y me empezaron a golpear y (me pusieron una) bolsa y me empezaron a torturar y me hicieron firmar hojas en blanco”, aseguró ante el tribunal.

El abogado le preguntó cómo firmaba él y respondió que como Braulio Ornelas... también le cuestionó si cuando estaba en el área de homicidios “alguien te explicó (inaudible) asesor”, a ello el acusado respondió que no. “Donde estaba yo, estaba yo y ministeriales”.

Luego declinó responder a las preguntas que la representación social pretendía hacer en la réplica. El juez dio vista para que se aplicara el Protocolo de Estambul ante el argumento de presuntos actos de tortura que sufrió el acusado.

Dos testigos que solicitó la defensa declinaron rendir su declaración.

El defensor Pérez Galindo destacó lo que llamó acto de “justicia selectiva” por parte del Ministerio Público, al no ejercer acción penal contra funcionarios estatales que no actuaron previo a la fuga y motín dentro del Cereso, ya que según el dicho de testigos fue celebrada una fiesta por motivo de Año Nuevo, donde hubo mujeres, alcohol, droga y hasta marranos.

Agregó que la vinculación de Braulio con Los Mexicles ha sido a través de notas periodísticas, por lo que pidió que no se le diera valor probatorio. El Ministerio Público debatió los argumentos de la defensa al referir que había certificados médicos del acusado, que esta representación es la que determinará el ejercicio de la acción penal contra más implicados en el caso de la evasión de reos del pasado primero de enero.

Y respecto a los vínculos de Braulio con la organización delictiva, expuso que fue el mismo acusado el que declaró que fue invitado a pertenecer a la pandilla a los dos años de permanecer en el Cereso 3 y que era gente de confianza de Ernesto Piñón de la Cruz, al grado de hacerse cargo de su familia y su dinero.

Lo acusan de la muerte de 10 custodios

Luego de casi dos horas de receso, el juez resolvió que de acuerdo con la clasificación jurídica, en el delito de secuestro agravado actuó con dolo como cómplice auxiliador, según los artículos 9 fracción I, inciso C), artículo 10 fracción I, incisos B) y C), en relación con el artículo 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, cometido en los términos de dolo previsto en el artículo 9 primer párrafo del Código Penal Federal, de consumación permanente o continua de acuerdo al artículo 7 fracción II, en calidad de cómplice auxiliador conforme artículo 13 fracción VI del citado Código Penal Federal.

Esto en perjuicio de diez funcionarios estatales quienes desempeñaban como custodios del centro penitenciario número 3 en esta ciudad.

El delito de evasión de presos, cometido en perjuicio de la sociedad, está previsto y sancionado en los artículos 301 y 302 fracción I, delito cometido a título de dolo correlativo al artículo 18 fracción I, atendiendo a su grado de consumación instantáneo I de acuerdo con el numeral 17 fracción I, en los que se le atribuye una participación en grado de cómplice auxiliador de acuerdo al artículo 21 fracción VI, todos del Código Penal del Estado (CPE).

El delito de homicidio calificado es en perjuicio del custodio Guadalupe Gámez Galán, quien estaba asignado en la caseta y fue privado de la vida para que los presos evadidos lograran salir del penal; este delito está previsto y sancionado por los artículos 123, 124, 127, 136 fracción VIII, delito cometido a título de dolo correlativo al artículo 18 fracción I, atendiendo a su grado de consumación instantáneo de acuerdo al numeral 17 fracción I, en los que se le atribuye una participación en grado de coautor de acuerdo al artículo 21 fracción III, todos del CPE.

Las víctimas son: Abel Juárez Hernández, Edgar Omar Hernández García, Carlos Santiago Padilla Silva, Domingo Trejo Serrano, José Ausencio Pérez Puentes, Guadalupe Gámez Galán, Carlos Ernesto Salinas Bañuelos, Manuel Rodríguez Soria, Jaime Arciniega Alvarado y Víctor Hugo Rivera Meraz.

Finalmente, en el caso del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, éste fue cometido en contra del custodio Leonel D. V., quien apenas acudía a su centro de trabajo a bordo de una unidad oficial y repelió el ataque; sin embargo, resultó herido en ambas piernas.

Este delito está previsto y sancionado en los artículos 123, 124, 127, 136 fracción VIII, en relación con los numerales 19 y 75, delito cometido a título de dolo correlativo al artículo 18 fracción I, atendiendo a su grado de consumación instantáneo de acuerdo con el numeral 17 fracción I, en los que se le atribuye una participación en grado de coautor según el artículo 21 fracción III, del CPE.

Qué le imputan

- Secuestro agravado

- Evasión de presos

- Homicidio calificado

- Homicidio calificado en grado de tentativa