Se defiende acusado de violación

El abogado de un hombre detenido como presunto responsable de la violación a una mujer públicamente identificada como Luisa dio a conocer que no existió tal delito y que se sigue una investigación en contra de la presidenta de la organización Rosas Mexicanas, Mardia Astorga García, quien es abogada de Luisa, por los delitos de fraude procesal y trata.

Gustavo Martínez Montoya, abogado del detenido, dijo que Luisa y la titular de Rosas Mexicanas firmaron un contrato ante el notario público número 30 en el que se estipula que Luisa debe pagar 800 mil pesos a Mardia Astorga por sus servicios profesionales.

Además el litigante indicó que Astorga ha incurrido en un fraude procesal en incluso en el ilícito de trata al simular pruebas e intentar obtener un lucro respectivamente y a través de Luisa, quien es una obrera de maquiladora y necesitaría el sueldo de 10 años de trabajo para poder pagarle.

La violación presuntamente ocurrió el 17 de agosto de 2018 y la denuncia penal fue presentada el 27 de octubre del mismo año.

En una entrevista concedida el miércoles pasado, Luisa aseguró a ha sido revictimizada porque el personal de la Fiscalía de la Mujer no cree que fue atacada sexualmente.

“Cuando me violaron me sentí frustrada, débil, triste, tenía mucho miedo, me sentía usada y tenía mucha ansiedad. Cuando acudí a denunciar fui revictimizada, me sentí impotente, me hicieron sentir culpable y humillada”, dijo Luisa.

Ayer el abogado Martínez proporcionó a El Diario una copia del contrato de prestación de servicios profesionales que firmaron Mardia Astorga García, así como el litigante Juan Ángel Lira Quintana con Luisa y ante el notario público número 30.

“Las partes convienen que por el patrocinio, asesoría y representación solicitados por el cliente y para los efectos de este contrato pagará al abogado la cantidad de 800 mil pesos”, se indica en la quinta cláusula del contrato.

Martínez Montoya indicó que “para inventar un falso caso de violación y utilizando a Luisa así como a varios peritos del Estado de Puebla, que están dispuestos a afirmar que Luisa está afectada por una violación, ya que la Fiscalía de la Mujer a través de sus investigadores descubrieron que Luisa y Mardia presentaron dos testigos falsos para aparentar que ella fue violada”.

Además agregó que la denuncia presentada en contra de Mardia Astorga recayó en la carpeta de investigación 27365/19.

El papá del detenido, Omar Ali C.CH., indicó que su hijo no cometió ninguna violación y refirió que se trató de un acto sexual consentido por Luisa, puesto que Ali y ella estaban saliendo y –afirmó– el problema inició cuando el novio de Luisa tuvo conocimiento de la relación y decidió buscar a Mardia Astorga y planear que se trataba de un delito de violación.

Omar Ali, de 32 años de edad, lleva nueve meses preso esperando el desarrollo del proceso penal iniciado en su contra por estos señalamientos. Para hoy está prevista la audiencia intermedia o de preparación a juicio oral.

