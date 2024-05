Se declara Pérez Cuéllar ganador del debate

El candidato a la presidencia municipal por la coalición Morena-PT, Cruz Pérez Cuéllar, se declaró ganador del Debate 2024 celebrado este viernes y aseguró haber estado a la altura de las y los juarenses durante su gobierno.

“Trabajé muy duro y evidentemente yo no fui el que determinó la estrategia de los ataques, me parece que había que responder, pero además también hay una realidad que debe de ir mucho más allá del debate, que el gobierno del estado, el gobierno panista si ha administrado casi 300 mil millones de pesos en casi tres años y no ha hecho nada en Juárez, ese me parece que sí es un tema importante que la gente debe conocer y del que tenemos que hablar”, dijo.

Cuestionado en torno al tema de la seguridad, que fue abordado en este ejercicio organizado por el Instituto Estatal Electoral en instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, dijo que aún se tienen muchas deudas con los juarenses.

“Sí, hay muchas deudas, mira, tenemos buenos resultados, yo lo dije y ahí están las estadísticas que se pueden revisar, en comparación con la pasada administración municipal hemos reducido los delitos, pero el tema de seguridad es un tema en deuda permanente con la ciudadanía, es un tema en el que ningún nivel de gobierno puede bajar la guardia un solo día, no se puede”, dijo Pérez Cuéllar.

Al término del debate, fue el primer candidato en salir y fue recibido por su esposa y su hermano, quienes corearon “ganamos el debate”.