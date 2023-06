Se ‘cruzó’ María con la oportunidad que buscaba

Ciudad Juárez.- Hace seis años una caída en el trabajo le ocasionó serias consecuencias de salud a María de la Cruz Mirón Guerrero, de 45 años, y sin la esperanza de volver a tener una oportunidad para encontrar un trabajo formal debido a la discapacidad motriz que padece.

María es madre soltera, tiene tres hijos, y debido a su difícil situación económica decidió entrar al programa de la segunda “Cruzada por la Mujer Emprendedora” del Gobierno municipal, que apoya a madres solteras, jefas de familia con hijos menores de edad, en el cual fue seleccionada para iniciar con su pequeño negocio con los 20 mil pesos que se le otorgaron desde hace poco más de un mes.

“Compré la parrilla y le invertí para hacer lo necesario para hacer las hamburguesas, las cucharas y todo lo necesario, pero como soy discapacitada y no puedo mover la parrilla pues vendo aquí en mi casa”, dijo la entrevistada.

Mencionó que aumentó la lista de alimentos para vender, que también lleva a un mercado de segundas donde ofrece tamales en hoja de plátano y en su casa prepara empanadas.

María usa el bastón para caminar porque después del accidente las piernas se le adormecen, además tiene hernias en la columna, lo que le complica desplazarse, por ese motivo le ha sido difícil colocarse en una empresa maquiladora, o en algún centro comercial.

Ella vive en el fraccionamiento Hacienda Universidad junto con tres hijos menores de edad que debe sacar adelante, ya que la pensión que recibe del padre de sus hijos es de 250 pesos semanales, dijo la entrevistada.

“Es un impulso para mí, porque anteriormente yo no tenía manera de hacer algo para vender, pues sí quería pero no tenía los medios para hacer algo, y con este apoyo que me dieron hago mis tamalitos y salgo a las segundas a vender”, expresó María de la Cruz.

En la segunda cruzada se otorgaron beneficios a 250 mujeres que radican en algunas colonias como Colinas del Sur, Morelos de Zaragoza, División del Norte, Anapra, Riberas del Bravo y Samalayuca.

