Se convierte CBP One en su única esperanza

Ciudad Juárez.— Para miles de migrantes varados en Ciudad Juárez, la aplicación CBP One se ha convertido en la única esperanza de ingresar a Estados Unidos en busca de una excepción humanitaria al Título 42; sin embargo, algunos han sido citados en puertos de entrada a través de otras fronteras, como Tijuana.

“Me inscribí en la página, puse los requisitos, pero no conseguí cita para acá, porque yo estoy acá en Ciudad Juárez, la cita que me colocaron fue para Tijuana, para el 28 de enero… pero necesito un permiso o algo que me valide que, cuando yo me dirija a mi cita, Migración no me agarre”, dijo ayer el venezolano Junior Graterol, de 30 años.

Javier Bello, un venezolano de 31 años, quien salió de su país hace cinco meses, cruzó la frontera el 31 de diciembre y hace cinco días fue expulsado a Ciudad Juárez bajo el Título 42; también obtuvo una cita en California el 28 de enero, por lo que tendrá que viajar hasta Tijuana antes de que se le venza el oficio de salida del país por 15 días que le fue expedido por el Instituto Nacional de Migración cuando fue devuelto de El Paso.

‘Más de tres horas’

“Duré como tres horas para que me agarrara (la aplicación), más de tres horas, y me dieron la cita, pero me la dieron pa’ Tijuana. Las personas que tienen igual cita, como yo pa’ Tijuana –y no fueron expulsados–, están preguntando en Migración para que no los regresen ni los manden más lejos y pierdan la cita. Les dijeron que les van a dar un oficio de salida, igual, por 15 días, para que se muevan”, relató.

Ayer, a unas horas de haberse habilitado la aplicación para ser candidato a una excepción humanitaria al Título 42, otros migrantes en Ciudad Juárez lograron citas en el puente Paso del Norte, como el venezolano Iver Quintero, de 37 años.

“Entramos a la aplicación, muchos pudimos entrar, otros no. Nos dieron cita en varias fechas de enero y estamos esperando que nos entrevisten para ver cuál será la solución. Fue muy fácil… gracias a esa aplicación tenemos alguna esperanza de que pronto nos solucionarán de aquel lado”, dijo quien salió de su país el 23 de septiembre del año pasado y llegó a Ciudad Juárez hace una semana y media.

Los obstáculos

Sin embargo, ayer no todos los migrantes en esta frontera habían logrado obtener una cita, algunos debido a la saturación de la aplicación, otros porque no cuentan con un celular y otros más por desconocimiento.

“Santos” dijo haber perdido su celular en la selva del Tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, por lo que no lograba acceder a CBP One.

El nicaragüense Denis Ramírez, de 29 años, también perdió el celular, pero estaba intentando registrarse a través del de otra migrante de su país; sin embargo, ninguno lo había logrado.

“Está saturado, todas las personas veo que están haciendo el intento, pero veo que se les hace muy difícil, claro que a unas más difícil que a otras. A algunas se les complica más y a otras las mandan a otras fronteras”, informó.

“Pide todos los datos, uno va llenando los requisitos y luego ya no da para rastrear la cara”, mostró Ana Maresa Hernández, de 28 años de edad, quien viaja con su hija de siete años, y hasta ayer tampoco había podido avanzar en el registro a través de la aplicación que captura su rostro a través de una imagen.

El 5 de enero el Departamento de Seguridad Nacional informó que “para facilitar la llegada segura y ordenada de los no ciudadanos que buscan una excepción a la orden de salud pública del Título 42, el DHS está ampliando el uso de la aplicación móvil gratuita CBP One para que los no ciudadanos programen los horarios de llegada a los puertos de entrada”.

A las personas que utilicen la aplicación se les podrá programar una cita para presentarse en el puente Paso del Norte, en la frontera entre Juárez y El Paso, o en Brownsville, Hidalgo, Laredo e Eagle Pass, Texas; en Nogales, Arizona, y en Calexico y San Ysidro (Peatonal Oeste-El Chaparral), en California.

Vacunación anti-Covid-19

Durante su proceso de inspección, los no ciudadanos deben dar fe verbal de su estado de vacunación contra Covid-19 y proporcionar, si se solicita, un comprobante de vacunación de acuerdo con los requisitos del Título 19.

Las personas no necesitan estar en la frontera para programar una cita, “el acceso ampliado a la aplicación en el centro de México está diseñado para disuadir a los no ciudadanos de congregarse cerca de la frontera en condiciones inseguras”, destacó el Gobierno de Estados Unidos.

¿Cómo utilizarla?

La aplicación CBP One se puede descargar gratis y está disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, así como en https://www.cbp.gov/about/mobile-apps-directory/cbpone