Se ‘congela’ Covid en cifras oficiales

Juárez no tuvo cambios en sus incidencias Covid-19 en el último corte facilitado por Secretaría de Salud, lo cual no quiere decir que no hayan ocurrido, sino que se presentaron atrasos en la plataforma SISVER.

La frontera mantuvo 31 mil 834 casos acumulados; de éstos, 3 mil 385 han perdido la vida, por lo que persistió el llamado de la dependencia a mantener la sana distancia, higiene y uso correcto de cubrebocas.

A nivel estatal hubo también una escasa detección de positivos, ya que solo se registraron a través de pruebas de reacción de polimerasa 21 contagios, además un fallecido en Jiménez y otros 32 recuperados.

Chihuahua alcanzó un total de 68 mil 862 dolientes, de los que 7 mil 030 han muerto y 57 mil 053 sanado, mientras continúa en semáforo amarillo –riesgo medio–, desde este lunes 7 de junio al próximo día 20.