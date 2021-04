Se compromete ‘El Caballo’ Lozoya con la frontera

Cortesía / ‘El Caballo’ junto a juarenses

Ciudad Juárez— Ante las necesidades urgentes de Juárez, el candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, Alfredo “El Caballo” Lozoya, se comprometió a que durante su administración va a supervisar personalmente las obras que se desarrollen en la frontera y continuará con sus recorridos por las colonias, se dio a conocer a través de un comunicado.

Señala que frente a decenas de juarenses que mostraron su apoyo durante la pega de calcas en varios cruceros de la ciudad, el candidato anunció que estará en la frontera tres días a la semana para dejar atrás el abandono que tiene la frontera.

“Yo no soy un político de escritorio a mí me gusta ver los problemas donde están, en la calle. Así como me ven ahorita en campaña, me van a ver en el ejercicio del poder. He ofrecido que voy a vivir tres días en Ciudad Juárez por una sola razón: el gobernador que no esté viendo las condiciones de las calles, de los alcantarillados, que no esté viendo toda la problemática de Juárez, se va a la capital y se le olvidan los problemas de Juárez”, expresó.

Una de esas acciones, refirió, será bajar las tarifas del agua con un proyecto de coinversión para la instalación de plantas solares, las cuales generarán energía para reducir el costo operativo de las juntas municipales y la estatal de agua y saneamiento.