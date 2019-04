Se certifican 90 para salvar vidas

Desde el 19 de marzo alrededor de 90 salvavidas han acudido a la “Certificación Verano Seguro 2019” que otorga la Dirección de Protección Civil para su trabajo en la próxima temporada en balnearios de la ciudad, dio a conocer Alejandro Solorio, bombero capacitador en rescate acuático.

El entrevistado informó que será hasta el 12 de abril la fecha límite en que los interesados puedan obtener esta certificación que tiene un costo de mil 260 pesos, se divide en dos etapas y tiene vigencia por un año.

La primera etapa es el rescate acuático, que se realiza en la alberca de Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (CU- UACJ), situada entre la carretera Jesús Delgado y avenida Del Desierto 18100, donde bomberos hacen diversas pruebas para medir su condición física y resistencia en el agua para salvar a una persona.

“Las pruebas son 300 metros de lado, nado de velocidad de una distancia de 25 metros en 25 segundos, nado con inmersión, o sea nadar cierta distancia y sumergirse, la otra prueba es nadar, sumergirse nuevamente y recuperar un peso aproximadamente de 5 kilogramos del fondo de la alberca, flotar en el agua durante un minuto, diferentes entradas al agua y ya la última es rescate cuerpo a cuerpo”, dijo.

Una segunda fase es la capacitación de Rescate para certificarse como Primer Respondiente, donde se les enseñarán las maniobras de reanimación cardio pulmonar (RCP) y Heimlich, además del tratamiento en caso de quemaduras, raspones, fracturas y cómo hacer vendajes.

“Para el Primer Respondiente se presenta un examen teórico para corroborar que sí adquirieron los conocimientos enseñados en ese día, ya pasando esas dos etapas, rescate acuático y primer respondiente, ya se entrega su credencial”, explicó.

Entre los requisitos para la certificación se solicita el comprobante de pago para el curso, ser mayor de edad, saber nadar, tener buena condición física, en el caso de las mujeres no estar en periodo de embarazo, no presentar lesiones recientes y no haber consumido medicamentos recientemente.

Señaló que el pago no asegura la certificación, por lo que se debe aprobar todas las pruebas y exámenes correspondientes.

De acuerdo con el instructor, las siguientes fechas son del 1 al 5 de abril y del 8 al 12, donde un día está destinado a la primera fase en CU y una semana después para la segunda en la estación de Bomberos 8, situada en Barranco Azul y eje Vial Juan Gabriel.





