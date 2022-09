Se buscan bancas para primaria

En la búsqueda por dotar de bancas a los estudiantes de la primaria Educar para la Libertad, que desde hace más de un año se turnan la asistencia a la escuela para rotarse los salones de clases, Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech) comenzó a recolectar mobiliario de otros planteles para llevarlos a las aulas móviles que fueron instaladas en el plantel.

“Las bancas, andamos recuperando de escuelas que ya no tienen alta demanda y pasarlas porque nos quedamos sin bancas, entonces estamos trasladando de donde no hay el número de alumnos, donde no es tan grande, para cambiarlas para allá”, dijo la directora general de Seech, Sandra Gutiérrez.

La escuela, ubicada en la colonia Urbi Villa del Cedro, cuenta con 12 salones de clases pero tiene inscritos a 15 grupos y, además, a partir del próximo mes agregará un grupo más con el objetivo de atender la demanda educativa del sector; fue por ello que se entregaron aulas móviles al plantel, pero no hay mobiliario para que sean usadas.

En octubre del año pasado el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife) instaló en la escuela un aula móvil con capacidad para 35 estudiantes como respuesta a la solicitud que en el 2019 realizó el plantel para que fueran construidos más salones de clases, pero desde entonces no se entregó mobiliario y nunca ha sido usada.

Desde antes del confinamiento provocado por la pandemia por Covid-19, la primaria Educar para la Libertad ha presentado alta demanda por la población que reside en el suroriente, por lo que durante las clases a distancia decidió incrementar el número de grupos inscritos porque al ser a distancia no requerirían de salones en el plantel.

Sin embargo, con el regreso a las clases presenciales la escuela tuvo que enfrentar el tener más estudiantes inscritos que los salones disponibles para atenderlos; por ello la dirección del turno matutino y vespertino decidió rotar la asistencia de los alumnos durante cada día de la semana, con el objetivo de que todos tuvieran la oportunidad de asistir a las aulas.

Cada día, tres grupos diferentes de los 15 inscritos faltan a la escuela y dan continuidad a sus estudios desde sus casas para que en el transcurso de la semana todos puedan asistir a los salones de clases, pero a partir del próximo mes se tendrá que sumar a la situación un grupo más que será abierto para dar cobertura a la demanda educativa del sector.

Ante la situación, el pasado 16 de septiembre Seech instaló cuatro aulas móviles más en la escuela, pero únicamente entregó los pizarrones y se encuentra recolectando en otros planteles educativos las bancas necesarias para que todos los alumnos tengan un lugar donde estudiar dentro de la escuela, aunque hasta el momento aún no hay fecha para completar el mobiliario.

“Estamos solicitando a Ichife y viendo para el próximo presupuesto que Seech, por el número, por el universo, por el porcentaje tan amplio que tiene que se nos dote de más mobiliario… estamos atendiendo eso a la brevedad, pero eso lo tiene Programación y Presupuesto”, dijo la directora de Seech.

