Se autonombra Joob coordinador de regidores

Ciudad Juárez— El presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del Partido Acción Nacional (PAN), Joob Quintín Flores, se autonombró coordinador de la futura fracción edilicia de ese instituto político en el Cabildo, a la cual pertenecerá junto con otros cinco representantes.

Dijo que, en una plática abierta, pidió la confianza a quienes serán sus compañeros de bancada, pero también aseveró que, como dirigente del partido, tiene la facultad de designar al coordinador de regidores.

“En una plática abierta, yo les he pedido la confianza a los regidores, así como el partido me otorgó la confianza, en un proceso de reflexión, pensando en todo lo que se viene en el cabildo, todo lo que marque la nueva administración y con el número de regidores que somos, les he pedido la confianza para asumir tal cargo”, dijo.

Sin embargo abundó: “En este momento yo soy el que está encabezando el partido, y una de las facultades que yo tengo, como presidente del comité, es designar al próximo coordinador de regidores. Son tareas que se complementan una con otra, tanto la presidencia como la coordinación de la fracción edilicia del PAN”.

Y dijo que hubo consenso. “Claro que está platicado, yo no tomaría una decisión que no estuviera platicada con los compañeros”.

‘En realidad no hubo consenso’

Aunque dijeron estar de acuerdo con la decisión, los actuales regidores Amparo Beltrán Ceballos y Enrique Torres Valadez afirmaron que Quintín Flores no consensó su nombramiento, ya que como presidente del comité directivo municipal tiene la facultad de hacerlo.

“Esa es una facultad del presidente del partido y en efecto, ya nos fue notificada por él mismo esa decisión, a nosotros nos toca ser respetuosos de ese tipo de determinaciones y así lo estamos haciendo”, señaló Torres Valadez, quien agregó: “en realidad no hubo un consenso toda vez que la decisión del presidente del PAN no lo requiere”. Y afirmó que “aquí no queda otra que acatar lo que establecen los estatutos, si hubiera algún conflicto lo debe resolver el propio presidente”.

Por su parte Beltrán Ceballos argumentó: “no hemos tenido alguna reunión donde estemos los seis regidores, más que la que tuvimos hoy en la mañana para recibir nuestra constancia. No se ha hecho, que yo sepa o esté enterada, un ejercicio entre los seis. Te lo afirmo porque yo no he participado”.

“No se ha hecho una reunión, algún ejercicio, alguna plática, donde estemos los seis. No dudo que vaya a designarse a sí mismo como coordinador de la fracción, y tiene el derecho y tiene la facultad. Pero ya afirmar que es un consenso, creo que estaría pendiente que nos reunamos los seis”.