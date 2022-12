Se apunta Samuel García para 2024

Ciudad de México.- Para el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aplausos. Para el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, gritos de "!Presidente!".

En día laboral, dos de las llamadas corcholatas de Movimiento Ciudadano, se placearon en la Convención Nacional Democrática del partido para hablar sobre el futuro de su instituto político.

En su discurso, García afirmó que han demostrado en Jalisco y Nuevo León que solos lo lograron, por lo que podrían hacerlo en el 2023, en la elección del Estado de México, y 2024, en la Presidencia de la República.

"Hemos demostrado que claro que se puede, que estamos cambiando la historia de Jalisco y estamos construyendo un nuevo Nuevo León y ahora viene ir a buscar un Nuevo México naranja en el 2024. No sé si vamos a ir juntos o en bola, solos o en coalición, lo que sí sé es que hemos demostrado que no ocupamos a nadie y que solos ganamos y ganamos bien y a las pruebas me remito.

"Yo no sé quién vaya a ser el candidato", arenga y hace un ruido con la garganta, por lo que cientos de emecistas se echan a reír, "pero aquí tenemos gallos y mujeres fregonas".

Más tarde, en entrevista, aseguró que está concentrado en Nuevo León, pues falta mucho para la elección.

"Dije muy claro que Movimiento Ciudadano tiene muchos y muy buenos candidatos, ahí me apunto como uno de ellos", afirmó.

Colosio aseguró que él no se pronunciaría sobre temas electorales, pues su trabajo es sacar adelante a Monterrey.

Desde que lo presentaron, cientos de asistentes a la Asamblea de MC lo recibieron con gritos de !Presidente!.

Ya en su discurso, ante la misma ovación, aclaró: "municipal", para recordar que ahora solo es alcalde.