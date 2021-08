Se ‘aplican’ los negocios escolares

El regreso a clases presenciales levantó el ánimo de cientos de negocios, entre ellos, papelerías y tiendas de uniformes, después de un año y medio de sufrir de bajas ventas por las clases virtuales.

Según cifras de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), se estima que para este regreso a clases, las familias gastarán más de 5 mil pesos por cada niño en la compra de uniformes, zapatos, mochila, tenis, útiles escolares, cuotas para la escuela, certificado médico y material sanitizante. Todo eso sin contar con el pago de inscripciones y colegiaturas, para quienes van a un colegio particular.

En tanto el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Inegi muestra que en Ciudad Juárez existen 704 pequeñas papelerías y 83 tiendas de uniformes, que esperan reactivarse con el inicio del ciclo escolar.

José Uriel Alba Saucedo, propietario de la papelería “Los Güeros”, dijo que desde hace unos 20 días comenzaron a ver un repunte en la venta de útiles escolares, tras el anuncio del inicio del ciclo escolar 2021-2022 de manera presencial.

Comentó que aunque durante la pandemia sólo cerró una semana por disposición de Gobierno del Estado, en todo este tiempo sus ventas cayeron hasta un 60 por ciento.

En ese tiempo sobrevivió de los otros artículos que vende dentro de su negocio, como son pantimedias, globos, cajas, papel de regalo, sombreros e incluso se adaptó y hasta metió artículos de protección contra Covid-19.

Sin embargo, desde principios de este mes comenzó a haber más movimiento con la venta de útiles escolares, lo que empujó sus ventas un 40 por ciento.

Conforme se acerque el inicio de clases, espera que las ventas logren reponerse hasta llegar al nivel previo a la pandemia.

En cuanto a costos, cuenta con cuadernos desde 10 hasta 90 pesos, colores también de 10 a 100 pesos, tijeras entre 6 y 25, plumas en 5, lápices a 2, además de mochilas que van de los 150 a los 500 pesos.

En promedio, dijo que son unos 500 pesos lo que gasta un padre de familia por cada niño, solamente en útiles y mochilas.

Los negocios dedicados a la venta de uniformes son otros de los que han visto una mejoría en la venta de faldas, jumpers, pantalones y camisas escolares, aunque no como lo esperaban.

Alejandro Valdez, propietario de uniformes VaGa, dijo que comienza a notarse una afluencia de un 40 por ciento más que semanas atrás, aunque las ventas no han mejorado tanto debido a la incertidumbre que aún existe en torno al regreso a las aulas.

Mencionó que con el ciclo escolar virtual se vieron obligados a permanecer cerrados totalmente de octubre del año pasado a abril de este 2021.

Señaló que igual que él, decenas de negocios de este giro estuvieron también cerrados, aunque muchos ya no lograron sobrevivir.

“Han venido tres escuelas nuevas pidiendo que vendamos sus informes porque ya no tienen proveedores, aunque es algo difícil de hacer con tan poco tiempo”, expresó.

Además, dijo que en algunos casos, el regreso a los salones sólo se dará dos veces por semana, por lo que los padres de familia optan por comprar solamente un uniforme. “Antes se llevaban el deportivo y el de diario, pero ahora ya nada más es uno u otro”, expresó.

De mil 200 pesos que gastaban los padres de familia en promedio en uniformes por niño, hoy solamente gastan la mitad.

Otros negocios como la papelería “La Pulga”, aún no ven el interés de padres de familia para comprar lo necesario para que sus hijos regresen a las aulas, lo cual se debe a que dudan que se cumpla el anuncio por parte de las autoridades escolares debido a que las cifras de contagios por Covid-19 siguen en ascenso.

“Hasta el momento no hemos visto mejoría, ya ve que por miedo no todos los papás quieren mandar a sus hijos a la escuela, pero esperemos que ya este fin de semana se note aunque sea poquito”, expresó Julia Ávila, trabajadora de dicho negocio. Por parte de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), se tienen buenas expectativas sobre la derrama económica que dejará a los establecimientos el regreso a las aulas.

Sin embargo, Rogelio Ramos Guevara, presidente de dicho organismo empresarial, dijo que existe preocupación de que el regreso a clases incremente los casos de Covid-19, y nuevamente se impongan mayores restricciones para los negocios.

“Los niños son una población que no está vacunada, entonces mi vicepresidente de Salud dice que no debe regresarse a clases, pero por otra parte, los maestros dicen que los chavos no están aprendiendo”, dijo.

