Se animan juarenses a reciclar

Ciudad Juárez.- Alrededor de 40 toneladas entre basura electrónica y materiales para reciclar se lograron reunir hasta ayer en la mañana en la “Primera Cruzada por el Reciclaje”, informó César René Díaz, titular de la Dirección de Ecología.

El director de la dependencia informó que aún no se tiene la cantidad de toneladas que se reunió de otros materiales, pero las visitas de los ciudadanos fueron constantes durante los tres días que permaneció el centro de acopio, en el centro comercial Plaza Sendero.

“No dejó de venir la gente, fue constante desde el viernes, siempre se acopia más basura electrónica; ahorita ya llenamos una caja de 20 toneladas, también ha venido mucha gente con aceite de motor y vegetal, yo creo que ya han hecho caso de disponerlo de manera correcta, también trajeron mucho cartón y papel, me llamó mucho la atención que dejaron muchos cuadernos y libros, que también es material reciclable”, expuso el titular de Ecología.

En el evento también se instaló un módulo de vacunación y desparasitación de animales, así como también entrega en adopción de perros y gatos del centro de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio (RAMM), y entre viernes y sábado se logró la adopción de 20 mascotas, indicó el titular de la dependencia.

Añadió que contaron con el apoyo de la Dirección de Limpia para retirar tiliches de las viviendas aledañas al centro comercial, además se entregaron 100 fresnos por parte de la Dirección de Parques y Jardines, dijo el funcionario.

Juan de Dios René, un residente del fraccionamiento Los Almendros Norte, llegó al evento para dejar varios aparatos electrónicos que tenía almacenados en su hogar, para él es importante que el material no se quede en las calles debido a que puede contaminar el medio ambiente.

“Me da mucha satisfacción dejar los electrónicos porque aquí se va a dar el destino final que debe tener ese electrónico que ya no sirve; entonces, no es lo mismo tirarlo a la basura y no saber a dónde llegue y que a lo mejor pueda contaminar el agua, los mantos acuíferos, la tierra y demás, a que se le dé un uso adecuado y ecológico a este tipo de aparatos. Es muy preocupante la contaminación porque no tenemos esa cultura de buscar dónde debe de ser tirada cada cosa”, expuso.

Ever Armendáriz fue otro ciudadano que llevó llantas, cartón y una turbina al lugar de acopio, pues para él es preferible dejar los desechos en donde se le dará un destino final, que esparcirlo en las calles, ya que genera un mal aspecto en la ciudad.

La Cruzada por el Reciclaje se realizó desde el pasado vienes y concluyó ayer a las 2:00 de la tarde.

