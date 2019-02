Se ampara señalado de ataque a Fiscalía en Ahumada

Ciudad Juárez- Un tribunal colegiado otorgó un amparo a una persona acusada de haber participado en el ataque perpetrado en contra de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la ciudad Ahumada en mayo del 2017, hecho en el cual murió un agentes y otros elementos resultaron lesionados.

La protección de la justicia federal fue otorgada a Tomás Antonio Valdez Nevárez, para dejar sin efectos la vinculación a proceso dictada en su contra en el 2017 debido a violaciones al proceso penal y para que se reponga todo lo actuado.

Además la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación en la que señala que Tomás Antonio Valdez es una víctima de los ministeriales porque fue arrestado injustamente y baleado en el cráneo por los estatales.

Ayer inició otra audiencia en la cual el Ministerio Público (MP) adscrito a la FGE solicitó que de nueva cuenta Valdez sea vinculado a proceso penal.

De acuerdo con la formulación de cargos presentada por el MP en contra de Valdez Nevárez en agosto del 2017 y que no fue variada, el 25 de mayo de ese año un grupo de hombres armados atentó contra las instalaciones de la Fiscalía en Ahumada.

Presuntamente Valdez Nevárez y las otras personas dispararon a los agentes de la Policía Estatal Única (PEU) División Investigación Hugo Rafael Luján Ortiz, Daniel Sanaí Moreno Muñoz, Jorge Cruz Piña y Édgar Mariano Rojas Duarte. Este último murió a consecuencia de las lesiones sufridas.

El coordinador del Grupo de Operaciones Tácticas de la Policía Estatal Única (PEU), Hugo Rafael Luján Ortiz, declaró que el 25 de mayo del 2017 mandos de la Fiscalía de Ahumada le solicitaron apoyo para llevar a cabo un operativo en busca de ganado robado, en ranchos de aquél municipio y él y otros ocho agentes acudieron a Ahumada y cuando ya habían terminado la acción ocurrió el atentado.

Luján refirió que como a las 6 de la tarde vieron dos vehículos, un Kia negro de modelo reciente sin placas y un Infinity con matrículas del Estado de Texas, que pasaron por las calles principales de Ahumada y después les avisaron que ya venía un apoyo para esos civiles y los iban a atacar. Por lo que se fueron a las instalaciones de la Fiscalía en Ahumada y ahí llegaron varios hombres armados a bordo de ocho o nueve vehículos, entre estos una Tahoma, Tundra, un Honda y varios más.

De esos muebles bajaron unas 25 personas que portaban chalecos, cascos y armas, y al llegar les ordenaron a los ministeriales que bajaran las armas para luego empezar a disparar. Al verse superados, los ministeriales se refugiaron atrás de sus unidades y pidieron ayuda a través de sus radios pues aunque en el lugar se encontraban dos unidades de la Policía Municipal esos oficiales no les dieron auxilio.

“Al vernos superados tratamos de cubrirnos atrás de las camionetas, pedimos apoyo por el radio y alcancé a ver que en la calle que está enfrente de la Fiscalía se encontraban dos unidades de la Policía Municipal quienes no nos dieron ayuda, eran dos pick up blancas con logotipos de la Policía Municipal. Yo recibí un impacto en la pierna izquierda, en el brazo izquierdo y también me percaté que mi compañero Cruz Piña Moreno, Muñiz y Mariano Rojas también estaban heridos. Pero Mariano era el que se veía más mal, tenía sangre en el rostro y en el abdomen. La agresión duró mucho tiempo”, declaró Lujan Ortiz.

Ayer la agente del MP le presentó a la jueza Yira Celida Ochoa Contreras todos los datos de prueba y la resolutora fijó otra audiencia para definir si vincula o no a proceso a Tomás Antonio Valdez.





