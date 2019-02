Se alzan estancias vs AMLO

Ciudad Juárez— Los encargados de la operación de las 82 estancias infantiles en la ciudad cerraron el diálogo con el Gobierno federal, para convertirse en entes particulares.

“Ya no estamos interesados en continuar, hemos dado por perdido el tema con el Gobierno federal”, confirmó Isabel López, representante de los operadores de los centros de cuidado aquí.

Adelantó que después del 28 de febrero el grupo de encargados de las estancias iniciará el procedimiento para convertir los centros de cuidado en establecimientos particulares, lo que incrementará de aproximadamente 150 pesos hasta los 500 pesos la tarifa semanal.

La representante de las estancias infantiles en Juárez confirmó que también se interrumpieron las protestas y manifestaciones que el grupo tenía planeadas durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la ciudad de Chihuahua en marzo próximo.

“Ahora somos nosotros los que ya no queremos continuar, no estamos a la disposición del presidente; después de todo lo que ha sucedido, ya no estamos dispuestos a trabajar bajo sus lineamientos”, aclaró.

El jueves pasado, el Gobierno federal anunció las modalidades con las que se entregarán los apoyos de manera directa a padres de niños beneficiarios del programa de estancias infantiles en el país.





Buscarán fondos para seguir operando

De acuerdo con el documento, el subsidio se entregará sin intermediarios a través de una tarjeta bancaria en dos vertientes: la dotación de mil 600 pesos bimestrales por cada niño o niña de un año y hasta un día antes de cumplir los cuatro años de edad registrados en el padrón del programa, y 3 mil 600 pesos bimestrales por cada niño o niña con alguna discapacidad de un año y hasta un día antes de cumplir los seis años de edad.

Isabel López adelantó que ahora el plan es la gestión ante los gobiernos estatal y municipal, además de la iniciativa privada para la búsqueda de fondos a fin de continuar con la operatividad del programa en lo que la Federación arranca con la nueva modalidad del subsidio.

“El plan es buscar un apoyo económico en los gobiernos o los empresarios para sobrevivir el tiempo que tarde en bajar el subsidio a los padres de familia y podamos continuar con el servicio, pero de una manera particular”, dijo.

El programa de estancias infantiles sufrirá modificaciones debido a que se encontraron irregularidades en la operación de los centros de cuidado en el país.

De acuerdo con los resultados del diagnóstico nacional de la iniciativa dados a conocer por la Secretaría del Bienestar, el 40 por ciento de las estancias representaban un riesgo para los niños, el 26 por ciento mostró situaciones que pueden representar algún riesgo, el 30 por ciento no representaba ningún riesgo en su operación, mientras que el cuatro por ciento no registraron actividad.

En el estado de Chihuahua, una de cada 10 estancias registró, por lo menos, una irregularidad que va desde que no se encontraba la responsable, la falta de asistentes certificadas, limpieza e higiene, falta de expedientes de los niños atendidos y hasta madres que contaban con Seguro Social y se mantenían como beneficiarias del sistema.





