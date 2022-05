Se alían padres y SSPM en apoyo a menores

Ciudad Juárez.— Ya son tres semanas desde que Pamela Muñoz acude junto a sus dos hijos, de 11 y 12 años de edad, a la escuela secundaria estatal 3067, donde se lleva a cabo el programa ‘Valórate’, organizado por la Dirección de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

La madre de familia detectó conductas de rebeldía en sus hijos y entonces conoció el mencionado programa, que tiene más de tres meses trabajando con 42 menores en la unidad escolar ubicada en la colonia Praderas del Sol y 40 adolescentes en el oratorio Don Bosco, en la colonia 16 de Septiembre.

PUBLICIDAD

“Están en la etapa de la adolescencia y están teniendo comportamientos totalmente a lo contrario de lo que eran y quiero reacomodarlos, que no se me vayan por otros caminos que no son adecuados, y más que nada darles herramientas que no tenemos nosotros y aquí se las pueden dar, y yo también tener herramientas para mejorar como madre”, expresó la madre de familia.

Beneficios del programa

Los adolescentes que son beneficiados con este programa conviven con sus padres y otros jóvenes; además, reciben pláticas de valores que son impartidas por psicólogos, así como actividades de acondicionamiento físico y recreativas.

Pamela mencionó que aunque se integró hace poco al programa, ha notado un buen avance con sus hijos, pues a los adolescentes les agrada acudir cada sábado a este taller sin ser obligados, por lo que ésta es una buena señal para la madre.

“Ellos hacen un poco de ejercitación, como lagartijas, corren, y también es de disciplina, con nosotros son pláticas de cuestiones que se pueden presentar en ellos por su etapa y también la problemática que nosotros tengamos, cómo enfrentar la adolescencia en pocas palabras”, dijo.

Invitó a los padres de familia que enfrenten situaciones similares a que acudan junto con sus hijos a ser beneficiados con este programa, que próximamente llegará a Riberas del Bravo, pues es importante retomar los valores que se han perdido, destacó.

Como parte de los festejos por el Día del Estudiante, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal llevaron a cabo un evento de convivencia a favor de los adolescentes, en donde se repartieron hamburguesas, se informó.