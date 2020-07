Se ajustan por Covid Terrazas jardín

Ciudad Juárez— Los llamados terrazas jardín están ofreciendo sus servicios para grupos de 10 a 20 personas, como alternativa para tener algo de actividad y recuperarse económicamente, ya que debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19 cancelaron todo tipo de eventos desde hace tres meses y no tienen ingreso.

Por ahora es la opción que los propietarios de estos negocios tienen para obtener un ingreso, ya que por la contingencia de salud no se pueden hacer fiestas con mucha gente, lo máximo son 20 personas, según lo que se ha dicho entre quienes manejan estos lugares, comentaron algunos de los dueños de los mismos, quienes pidieron no mencionarlos para evitar problemas.

De acuerdo con lo que ha señalado el director de Protección Civil del Municipio, Efrén Matamoros Barraza, este tipo de negocios, al igual que las albercas y balnearios, no debe abrir todavía, ya que no está permitido precisamente por cuestiones sanitarias dictaminadas por la Secretaría de Salud.

Estos establecimientos deben estar cerrados y así se mantendrán hasta que el semáforo que se maneja por el Sector Salud cambie de color; ahora estamos en naranja y será hasta que cambiemos al amarillo, dijo el funcionario.

Matamoros Barraza dijo que hay muchos salones de fiestas que tienen alberca, y deben estar cerrados en estos tiempos.

Estos lugares no son muy visibles, y a pesar de que el personal de Protección Civil está al pendiente de que no abran, la denuncia ciudadana es muy importante en estos casos, por lo que la gente debe denunciar cualquiera de estos centros de diversión que abra al público, agregó.

Uno de los propietarios de las llamadas terrazas jardín dijo que en la ciudad existen alrededor de 200 de estos salones de fiestas, y por lo menos unos 70 de ellos situados en la colonia La Cuesta.

Comentó que los ingresos se redujeron en forma dramática para estos negocios, pues de una renta de 7 a 8 y hasta 10 mil pesos, así como algunas de 20 mil pesos, ahora los alquilan en 2 mil 500 ó 3 mil pesos para grupos de 10 a 20 personas.

Hay salones que tienen capacidad hasta 120 personas, pero ahora no se ocupan ni a la mitad, solo grupos chicos.

En la renta de estos locales, el servicio incluye sólo la alberca, el asador o el disco para tacos, no se puede abrir todo el salón porque no es mucha gente y la cantidad que se cobra no es la acostumbrada.

Todos, dijo, están promocionando la renta por familia, para grupos reducidos de 10 a 20 personas como máximo, no más, ni siquiera 30, pues no quieren aglomeraciones.

Comentó que la situación es difícil para los dueños de estos lugares, ya que por la contingencia sanitaria derivada del Covid-19 tuvieron que suspender todos los eventos, a pesar de que ya los tenían programados para todo el año.

Los clientes empezaron a cancelar los eventos o moverlos de fecha para el año entrante, y ahora solo se están haciendo reuniones familiares, dijo el entrevistado.

La expectativa está mal, el pronóstico es difícil para todos y estos salones de fiestas no son la excepción, dijo el dueño de uno de ellos.