Se agrava salud de niños víctimas de explosión

Luego de la fuerte explosión registrada el pasado jueves en la colonia El Barreal, en donde tres menores de edad y su madre resultaron con quemaduras graves, Julio Olmos, padre de los niños, dio a conocer que su familia se encuentra delicada de salud.

La familia está recibiendo atención médica en las instalaciones del Centro Médico de Especialidades, donde Derek Jasiel, de 15 años de edad, y su madre Ada Ophir, de 31 años, son los más delicados.

Sobre el estado de salud de Carlos, de 9 años, así como de Dafne Regina, de 11, el padre de los infantes declaró que también se encuentran graves, pues tienen quemaduras de segundo y tercer grado en más del 50 por ciento de su cuerpo.

“Ahorita están abriendo los ojos un poquito, pero se está complicando mucho la situación, porque como son quemaduras muy graves y penetradas a la piel les está dando infección, nos pidieron autorización para usar antibiótico porque la piel se les está poniendo negra y deben volver a pasar a cirugía”, expresó.

Julio Olmos insiste en que la responsable de dicha explosión es la empresa Gas Natural del Norte, y señaló que antes del accidente empleados de la compañía le aseguraron que la instalación se encontraba funcionando de manera correcta, sin ningún peligro.

“En el momento que ellos fueron a revisar me dijeron ‘ya checamos todo, no hay fugas, no hay riesgo’, ahorita está en riesgo la salud de mi familia, están muy graves, pueden perder hasta extremidades de su cuerpo, son cosas muy drásticas que no sé cómo lo tomen pero para mí es gente inhumana”, señaló.

La empresa Gas Natural del Norte no respondió a nuestro llamado.

El padre de familia dejó en claro que lo único que pide es que le sigan brindando atención médica de calidad a su familia, pues él no cuenta con los recursos económicos para hacerlo.

“A mí lo que me interesa es la salud de ellos, a mí no me importan los bienes, no me importa si me quedé sin casa y sin dinero, yo lo que necesito es que me den la seguridad de que mi familia va a seguir en tratamiento y los van a seguir atendiendo físicamente y mentalmente, porque lo que sigue va a hacer muy difícil”, agregó.

Por lo pronto en redes sociales amigos y familiares de los afectados han pedido la ayuda de la comunidad para solventar los gastos que por la situación se han presentado, entre ellos pañales y ropita para la recién nacida.

En caso de querer colaborar, puede marcar al número 656-600-5867 o acudir al domicilio en la calle Perú número 545 norte, en la colonia Hidalgo.

También puede acudir al Centro Médico de Especialidades, donde la familia Hurtado Mares está siendo atendida.

Si desea hacer una transferencia, a la cuenta 646180192142448123 del Sistema de Transferencias y Pagos (STP), o a la tarjeta Bancoppel número 4169 1608 0272 5482.

Para apoyar

•Se necesitan pañales para bebé y ropita

•En caso de querer colaborar, marque al número 656-600-5867 o acudir a la calle Perú #545 norte en la colonia Hidalgo o en el Centro Médico de Especialidades, los hermanos se apellidan Hurtado Mares

•Transferencias en la cuenta 646180192142448123 del Sistema de Transferencias y Pagos (STP), o a la tarjeta Bancoppel número 4169 1608 0272 5482