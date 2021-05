Se agrava desabasto de medicamentos para VIH

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / María Elena Ramos, directora de Grupo Compañeros

El problema de desabasto de medicamentos para personas que padecen VIH en el país es grave, ya que la clave de antirretrovirales que usa la mayoría de los pacientes es la que no ha sido surtida por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), dijo María Elena Ramos, directora de Grupo Compañeros en esta ciudad y una de las ocho vocales de la sociedad civil del Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida, Conasida.

Dijo que el pasado martes sostuvieron una reunión de Conasida en la que estuvo presente el subsecretario Hugo López-Gatell y el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, así como los directivos del IMSS y del Issste en la que los funcionarios argumentan que están surtidas el 99 por ciento de las claves.

“Sigue sin haber una respuesta definitiva, estuvimos muy enérgicamente diciéndoles que a las personas no se les puede tratar como porcentajes porque decían: ‘tenemos el 99 por ciento de las claves compradas’ y cuando preguntamos a cuántas personas no les va a llegar el medicamento no nos sabían dar las cifras, y cuando les preguntábamos cuáles claves eran las que no estaban compradas tampoco nos decían”, mencionó Ramos.

Explicó que el problema con los antirretrovirales es que desde 2019, cuando inició la crisis de desabasto de medicamentos por parte del actual Gobierno federal, a la mayoría de los pacientes los metieron en un mismo esquema de tratamiento y solamente hubo algunas claves extras para mujeres embarazadas, niños y para quienes tienen una reacción al medicamento que usan todos.

“Lo que nosotros estamos claras es en que la clave, que es la que usa la mayoría de los mexicanos que tiene VIH, es la que no está siendo surtida por el Insabi, entonces cuando ellos dicen que el 99 por ciento de las claves están surtidas, pero en las que faltan está la que usan todos los mexicanos, tenemos un problema grave”, destacó.

Dijo que ante la gravedad del problema es la primera vez que Conasida sostiene dos reuniones extraordinarias.

A través de un comunicado, Conasida mencionó además que ante los cuestionamientos realizados en las reuniones virtuales sobre la falta de transparencia, contradicciones, versiones distintas sobre la contratación de los operadores logísticos necesarios para la distribución de medicamentos y el nulo avance de las 14 claves que deberá comprar el Insabi, su representante, Teresa Lozada, mencionó que no aceptaría dichos cuestionamientos y por lo tanto se retiraría de la mesa, lo cual ha hecho. En las últimas reuniones el Insabi se ha negado a enviar un representante.

María Elena Ramos dijo que en el estado de Chihuahua se cuenta con cinco mil 300 casos acumulados de VIH, de los cuales tres mil están en Juárez.