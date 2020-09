Se agrava crisis de transportistas

Los problemas que enfrentan transportistas para exportar mercancías a El Paso por los puentes internacionales se agravaron esta semana con tiempos de espera de hasta ocho horas y filas que sobrepasan el bulevar Juan Pablo II y Francisco Villarreal Torres, que han derivado en mercancías varadas.

Aunque anteriormente Manuel Sotelo, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, mencionó que el problema obedecía a fallas en los sistemas de la Aduana Americana, ayer dijo que ahora se deben a que son pocas las garitas en las líneas de carga las que están abiertas, al igual que sucede en las filas de vehículos.

“Nos están tratando como si fuéramos turistas y el comercio exterior entre ambos países no puede ser tratado como si fuera no esencial”, expresó.

Incluso el líder de los transportistas manifestó que la situación que se vive en la actualidad es muy similar a la que se registró en abril de 2019, cuando se dio la crisis de migrantes.

En ese entonces, dijo que entre 500 y mil camiones de carga se quedaron varados y no pudieron exportan mercancías por la tardanza en los puentes, lo que derivó en sanciones para la industria maquiladora que no cumplió con los tiempos de entrega para sus clientes en Estados Unidos.

Aunque el líder de los transportistas dijo no tener datos actuales sobre las cajas que no alcanzan a cruzar, comentó que existe un acuerdo con la Dirección de Tránsito para que, si las filas en el puente Zaragoza sobrepasan Juan Pablo II y Francisco Villarreal Torres, ya no sigan formándose más camiones.

Anteriormente, el puente Córdova-Américas funcionaba hasta las 5:00 de la tarde para las exportaciones, pero por la pandemia se redujo a las 2:00, mientras que las importaciones se acortaron de 9:00 de la noche a 6:00 de la tarde. Los sábados no funciona.

Tampoco los sábados abre el cruce de San Jerónimo, aunque debido a los problemas que enfrentan, se logró un acuerdo con la Aduana Mexicana para permitir hoy el cruce de camiones vacíos, ya que, ante la tardanza en las exportaciones, hay operadores que se quedan varados en El Paso junto con las unidades porque ya no alcanzan a volver a Juárez.

Todas las cargas de exportación se canalizan al puente Zaragoza, que funciona de 6:00 de la mañana a 11:00 de la tarde.

Destacó que en un tiempo en que la industria maquiladora opera al 75 por ciento de su capacidad por las restricciones de la pandemia, el que se queden cargas varadas agrava la situación económica que ya enfrentan.