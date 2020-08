‘Se actualiza el CCE para fortalecerlo’

Tomada de internet

Ciudad Juárez— Rogelio González Alcocer, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), admitió que, aunque al interior de dicho organismo ha habido diferencias por cambios hechos al mismo, “se actualiza para fortalecerlo, trabajar juntos y que sea bien representado”.

“Seguimos actualizando el CCE y renovando los estatutos. Hemos tenido algunas diferencias en los organismos, me refiero a diferencias en los estatutos, no diferencias entre nosotros mismos”, expresó.

Sin embargo, resaltó que los cambios hechos son confidenciales y en su momento se darán a conocer, al mismo tiempo que se busca que líderes de otras cámaras empresariales como la Asociación de Transportistas renueven su dirigencia.

“Tenemos organismos donde no han hecho cambios de presidentes por muchos años y ésa es una de las tareas que también estamos haciendo”, expresó.

En ese sentido opinó Eduardo Ramos Morán, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y secretario del CCE, quien dijo que como parte de la ‘cirugía mayor’ que se realiza, está la sugerencia de renovar la dirigencia de la Asociación de Transportistas, ya que Manuel Sotelo lleva más de 20 años al frente.

“Un reto muy grande se llama Asociación de Transportistas, donde el presidente tiene más de 20 años y eso no ha permitido que estemos nosotros en armonía trabajando por la ciudad”, expresó.

“En el CCE ha habido acuerdos de caballeros y los acuerdos de caballeros deben ser respetados, pero cuando no se respetan se golpetea en lo más sagrado, que se llama confianza”, declaró.

Y agregó que “Coparmex no está pensando en salirse del CCE, pero sí invitamos a los organismos a que se renueven, ya que actualmente requiere tener mayor coordinación y representación”.

Manuel Sotelo dijo que ni González Alcocer ni Ramos Morán le han planteado renovar la presidencia de los Transportistas, al mismo tiempo que declaró que seguirá al frente de ella, ya que es el mismo gremio quien lo mantiene ahí. “Esa propuesta en lo personal a mí no se me ha hecho, sí es cierto que Coparmex alguna vez ha manifestado que no está de acuerdo con lo que se hace en la asociación, cosa que nos tiene sin preocupación porque a mí me interesa que la gente a la que yo represento esté de acuerdo”, expresó. Sobre los desacuerdos manifestó que “en grupo con presidentes de diferentes sectores económicos tiene que haber diferencias, pero para dejar el CCE porque alguien piensa que el organismo de enfrente está mal, yo pienso que no”.

Descartó también que esas discrepancias lo lleven a abandonar al CCE además de que para exigir su salida del organismo empresarial, las nueve cámaras que lo integran deberían votar por lo mismo y no solo dos de ellas.

“Desde que se funda el CCE se establece que nadie se puede meter al interior de otro organismo, creemos que se pudieran decir muchas cosas de la Asociación de Transportistas, pero lo más sano es que cada uno haga las cosas bien en su organismo”, manifestó.

El Diario buscó la opinión de otros organismos empresariales que forman parte del CCE sobre la sugerencia para renovar la Asociación de Transportistas, sin embargo, no hubo respuesta. Otros de los cambios que se buscan es incorporar nuevos organismos empresariales como la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), quien ya les confirmó su regreso.