Saturan sistema de citas del INE

Ciudad Juárez— Debido a la alta demanda de trámites para la obtención de credenciales de elector que perdieron su vigencia este año, a través del sistema de citas, los ciudadanos interesados tendrán que esperar un mes más para conseguir el documento, adelantó el área de comunicación social estatal del Instituto Nacional Electoral (INE).

En Juárez, a partir del próximo lunes ya se podrá tramitar la credencial para votar con fotografía, sin embargo incluso antes de iniciar con el proceso ya no hay espacio para citas, dejando tiempos de espera que superan el mes en algunas demarcaciones.

Por ejemplo, de acuerdo a información oficial, en el módulo ubicado en la avenida De las Torres y el que se encuentra en la colonia Exhipódromo, sólo hay citas para trámite del plástico hasta luego del 14 de septiembre; mientras que en el módulo de Salvárcar los interesados tendrán que esperar hasta el 2 de septiembre y en el módulo ubicado en la avenida 16 de Septiembre hasta el próximo 7 de septiembre.

Durante esta semana, en redes sociales, ciudadanos interesados en tramitar la credencial para votar expresaron quejas relacionadas a que el sistema de citas se encuentra suspendido y no han podido agendar su cita.

“El sistema no se encuentra suspendido como tal, sino que debido a la demanda, el propio sistema estará abriendo nuevas fechas conforme vaya avanzando el tiempo para no congestionar los módulos”, apuntó Ever Haro, responsable del área de comunicación social del organismo electoral.

Módulos estaban cerrados desde marzo

Los módulos de atención del INE han permanecido cerrados desde el pasado 22 de marzo, en atención a las restricciones de la contingencia sanitaria en el país. La suspensión fue ampliada al menos en dos ocasiones.

La determinación se adoptó para proteger la salud de miles de ciudadanos que diariamente acuden a los módulos a hacer diversos trámites y del personal del Instituto que labora en los mismos, indicó el organismo electoral.

El 20 de julio pasado, el organismo anunció la apertura de sus módulos de atención ciudadana a partir del 3 de agosto en cinco de los nueve distritos que se integran en la entidad, mientras que, en Juárez, la fecha de apertura es el lunes 17 de agosto.

Para agendar una cita se debe ingresar al sitio electrónico ine.mx o a través de la línea telefónica 800-433-2000, donde también se pueden consultar los protocolos y fechas disponibles para el trámite.