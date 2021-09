Saturan Registro Público por mes del testamento

Ciudad Juárez— Con motivo del mes del testamento, la solicitud del trámite ante el Registro Público de la Propiedad se encuentra saturada, ya que las citas para hacer el proceso llegan casi hasta el mes de noviembre.

De acuerdo con personal operativo de la dependencia, en promedio se reciben más de 60 solicitudes diarias de información sobre el proceso para tramitar el testamento ológrafo, especificando que no todas se realizan, ya que hay personas que deciden no continuar con el trámite, algunos de ellos por no saber leer y escribir.

En un recorrido realizado ayer por El Diario, se pudo constatar que en un lapso de aproximadamente una hora, al menos cuatro grupos de poco menos de diez personas fueron atendidos por personal del Registro Público de la Propiedad para pedir sólo información sobre el testamento.

Sobre esta situación, se buscó la opinión de la nueva titular de la oficina en la Zona Norte, Karla Vergara Briseño, quien aseguró no estar facultada para brindar declaraciones, mientras que en el área de Comunicación Social afirmaron no tener información sobre el número de trámites que se han realizado durante el mes de septiembre.

Según trabajadores, las citas para hacer el testamento se han extendido todo octubre, respetando el descuento del 50%, siempre y cuando el interesado pague y agende su fecha antes de que termine el presente mes.

Con motivo de la campaña “Septiembre, Mes del Testamento”, dicho trámite se otorga a un precio especial que es 394 pesos, y para solicitarlo es necesario que los interesados agenden una cita vía telefónica al número (656) 629-3320 extensión 55588 en esta ciudad y posteriormente realizar el pago en cualquier oficina de Recaudación de Rentas.

