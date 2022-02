Saturan Recaudación de Rentas para pagar el replaqueo

Con la llegada de febrero, también inició el cobro de la revalidación y replaqueo 2022, con lo que juarenses acudieron desde primera hora de ayer a los módulos de Recaudación de Rentas para cumplir con sus obligaciones, aunque consideran injusto tener que pagar sin recibir sus matrículas hasta mayo.

Asimismo, la actualización en el sistema provocó retrasos en los tiempos de espera y hasta afectaciones en otras áreas como el Registro Civil.

“En cuanto al cobro está bien, lo malo es que está muy lento, tengo más de una hora y he avanzado ocho lugares. Hay gente que sí queremos pagar, pero estamos perdiendo todo el día aquí; es lo de menos que las placas las entreguen después, pero que agilicen las filas”, comentó Antonio, uno de los usuarios molestos en la fila de ayer.

“Está muy mal, viene uno y hace fila, ahorita me tocó hacer línea para pedir información y luego para sacar copias, después que regrese luego para que me den las placas; eso no está bien, ellos sí se pueden retrasar pero uno no porque luego lo multan. En mi caso trabajo en maquila y pedí permiso para venir, pero ya perdí todo el día y no podemos estar pidiendo permisos a cada rato”, dijo Lidia.

“Hasta parece que primero van a sacar para mandar hacer las láminas”, expresó Filiberto, quien se encontraba formado en Pueblito Mexicano esperando su turno de ser atendido. Como los anteriores, cientos de juarenses vivieron largos tiempos de espera para ponerse al corriente en sus derechos vehiculares, mientras que otros manifestaron tener problemas para hacer el pago en línea.

Rogelio Loya Luna, recaudador de Rentas Zona Norte, indicó que tan sólo ayer atendieron a poco más de mil personas en Pueblito Mexicano, mientras que el resto de los módulos presentaron una gran afluencia que por momentos rebasó al personal operativo.

Asimismo, el funcionario destacó que derivado de la actualización del sistema de cobro realizada la tarde del lunes, durante la mañana del martes la plataforma presentó afectaciones, lo que provocó retrasos a los usuarios y conflictos para hacer las transacciones en medios alternos.

“Fueron varias cuestiones, una fue que personas que aún tenían descuento válido del programa pasado se les pidió acudir hoy (ayer), lo que también nos perjudicó en el sistema que desde poco antes de las 11:00 de la mañana se restableció; tratamos de acelerar lo más que se puede, sin embargo, la invitación es para que la gente haga sus pagos en medios alternos. Hay personas que piensan que tendrán problemas, pero no, es muy rápido y se tardan hasta cinco minutos”, comentó.

En febrero, los vehículos modelos 2016-2023 pagarán 2 mil 339 pesos; los 2011 a 2015, 2 mil 136 pesos; los 2006-2010, mil 983 pesos; los 2001-2005, mil 830 pesos; 1996-2000, mil 728 pesos, mientras que 1995 y anteriores, mil 575 pesos. Todos los importes antes mencionados incluyen revalidación y canje de placas, tarjeta de circulación, contribución a la Cruz Roja, verificación documental e impuesto universitario.

Además, es importante mencionar, que la dependencia ha recomendado a los usuarios conservar su comprobante de pago para posteriormente hacer el canje de placas a partir del mes de mayo del 2022.

Habilitan más cajeros automáticos

Debido a la gran afluencia registrada en Pueblito Mexicano para realizar los trámites de revalidación vehicular, la Recaudación de Rentas habilitó un cajero automático más en el lobby de la Unidad Administrativa, en donde los usuarios también pueden pagar servicios de agua, luz, teléfono, predial y actas de nacimiento.

Con lo anterior, el edificio gubernamental cuenta con dos cajeros multikioscos en su interior y dos más en el exterior, a un costado de Recaudación de Rentas, donde los usuarios pueden hacer sus pagos. Loya Luna indicó que como estas máquinas, existen más de 40 distribuidas en toda la ciudad para que sean aprovechadas por los juarenses.

“Tenemos en todos los Aurrerá y Soriana, también en centros comerciales como Plaza Juárez, Las Torres, Sendero, Galerías Tec, Sanders, entre muchas otras ubicaciones, donde la gente puede pagar con efectivo o con tarjeta; además de que la plataforma iPagos también está habilitada para hacer la transferencia desde casa y no tengan que hacer filas”, explicó.

Afecta actualización a otras dependencias

Debido a la actualización en los sistemas de Recaudación de Rentas, las oficinas del Registro Civil de Pueblito Mexicano presentaron conflictos para la expedición de trámites, aumentando los tiempos de espera de los usuarios.

La coordinadora del Registro Civil Zona Norte, Karla Gutiérrez Isla, explicó que por la alta afluencia registrada ayer la expedición de actas de nacimiento y demás trámites ante la dependencia se vieron afectados por varias horas, debido a problemas técnicos en el sistema utilizado por dicha instancia.

La funcionaria señaló que esto se debió a la actualización realizada a las plataformas de la Recaudación de Rentas durante la tarde del lunes, generando que ayer el sistema operara de forma intermitente, situación que se regularizó hasta antes de mediodía, por lo que se espera que a partir de este miércoles, los tiempos de espera ante el Registro Civil disminuyan.

elara@redaccion.diario.com.mx