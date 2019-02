Saturan otro albergue

Al triple de su capacidad, la iglesia metodista El Buen Pastor alberga actualmente a 185 migrantes de diferentes nacionalidades, con escasez principalmente de alimentos, informó su pastor luego de que le fueron llevados 100 migrantes del gimnasio del Colegio de Bachilleres.

Acostados entre las bancas y el púlpito del templo, el cual a la vez funciona como comedor, los migrantes confesaron que el domingo pasado algunos solo pudieron comer una vez en el día, por lo que en la noche los niños se durmieron llorando porque tenían hambre.

“En toda el área del templo y comedor tuve que poner colchonetas, ahí duermen, cuando se levantan ponen el comedor y así están. El Estado me trajo más colchonetas, me trajo cobijas, me trajo despensas y me fumigaron, y van a venir a vacunarlos, pero nos faltan muchas cosas que tenemos que comprar como verduras, carne, pollo, y no tenemos presupuesto”, aseguró el pastor Juan Fierro García.

Aunque la capacidad de la iglesia, que desde hace dos años funciona como albergue para migrantes, es para 60 personas, el pastor decidió aceptar a más migrantes de países como Cuba, Honduras, Guatemala y el sur de México, al ver las necesidades que tienen y las bajas temperaturas que se han registrado en la ciudad, pero está consciente de sus carencias.

El gas y los alimentos son la necesidad primordial del lugar, por lo que a veces los propios migrantes se cooperan para comprar el gas y poderse bañar con agua caliente, así como para comprar alimentos y llenarse, sin embargo no todos tienen dinero para hacerlo.

De acuerdo con el pastor, el Estado le llevó al grupo de 100 migrantes del gimnasio del Colegio de Bachilleres también la semana pasada y con ellos le llevó 50 despensas, pero no son suficientes, por lo que solicitó el apoyo de la comunidad para seguir albergando a los migrantes.

El lugar ubicado en la colonia Luis Echeverría cuenta con 25 literas, por lo que los demás duermen en colchoneras o con cobijas sobre las bancas del templo.

Fierro García dijo que frente a la iglesia tiene un lugar sin techo, el cual se podría habilitar para recibir a 100 personas más, por lo que el Gobierno del Estado le solicitó las medidas para en caso de ser necesario colocar láminas.

También sería necesario acondicionarlo con baños, ya que actualmente solo cuenta con un baño para hombres y uno para mujeres.

El Buen Pastor se mantiene con apoyo de las iglesias metodistas que existen en México y la ayuda en especie que les dan pastores de tres templos de Estados Unidos, pero ante la saturación de migrantes esta ayuda no es suficiente.

“Toda la ayuda que se nos pueda proporcionar es buena, porque solo nos han apoyado como tres personas”, aseguró el pastor quien necesita platos y vasos desechables; alimentos como huevo, arroz, frijol, carne, pollo; artículos de aseo personal como toallas de baño, pasta dental y papel sanitario y ropa como camisas, pantalones, blusas, pantaloneras, calcetas y calcetines.

Si usted quiere apoyar a la iglesia El Buen Pastor puede acudir a la calle Isla Esmeralda 2012 Poniente, en la colonia Luis Echeverría o comunicarse con el pastor Juan Fierro García al celular 656 345- 2692. (Hérika Martínez Prado)





¿Desea ayudar?









Necesitan:

• Platos y vasos desechables

• Artículos de aseo personal como toallas de baño, pasta dental, jabón, shampú

• Papel sanitario

• Ropa (camisas, pantalones, blusas, pantaloneras, calcetas y calcetines)





Alimentos

• Huevo

• Arroz

• Frijol

• Carne

• Pollo

• Verduras y frutas





¿Dónde?

Acudir a la calle Isla Esmeralda 2012 Poniente, en la colonia Luis Echeverría o comunicarse con el pastor Juan Fierro García al celular 656 345- 2692