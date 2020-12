Saturan negocios por compras de última hora

David Cruz / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Horas antes de las celebraciones de Navidad, cientos de personas acudieron a realizar las últimas compras para los preparativos, lo que ocasionó grandes filas en tiendas como Costco, S-Mart y Walmart, centros comerciales y la zona Centro.

En las tiendas se observaban filas personas en búsqueda tanto de regalos como de los ingredientes para la cena.

“Ya tengo todo para la cena desde ayer, sólo me faltó comprar platos desechables y servilletas porque no me gusta lavar trastes”, expresó Paola Cruz mientras hacía fila para entrar ayer a Walmart Ejército.

De acuerdo con la sección especializada de Centros Comerciales de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), el espíritu navideño empujó hasta un 25 por ciento las ventas de los negocios en días previos a la Nochebuena, después de meses de estar complemente cerrados.

“Los ciudadanos ha aprovechado la oportunidad en la apertura en los negocios de los centros comerciales para realizar sus compras navideñas y se ha incrementado las ventas entre un 15 y un 25 por ciento”, comentó Rogelio González Alcocer, presidente de la Canaco.

“Éstas son buenas noticias para estos negocios que durante varias semanas permanecieron cerrados y hoy han iniciado con la tan esperada recuperación económica que será muy lenta por el aforo permitido, pero que ya comenzó”, agregó.

A pesar del llamado para quedarse en casa, la zona Centro lució ayer abarrotada con familias enteras que iban por los últimos regalos.

“La gente tiene ganas de celebrar, y aunque las ventas no son como en años anteriores, sí se nota que tiene ganas de pasarla bien esta Navidad”, comentó Luis Amaya, comerciante del sector, quien mencionó un repunte de hasta un 100 por ciento en las ventas.

Esta situación la atribuyen al cierre de puentes Internacionales, que ayudó a empujar el consumo de las personas un 30 por ciento más que el año pasado.

“Como la gente con visa no puede cruzar a comprar allá, nos está ayudando a subir las ventas”, expresó otro de los vendedores.

Además, mencionaron que debido a la posibilidad de regresar a semáforo rojo, se prepararon con más productos para su venta.

“Hay que hacer el colchoncito porque se dice que va a estar otra vez difícil”, expresó otro de ellos.

Lucía Meza, quien acudió ayer a buscar hojas para los tamales a este sector, mencionó que aunque estaba consciente del riesgo que implican las aglomeraciones de este tipo, trataba de ir protegida.

“Mientras tenga uno cuidado y use su cubrebocas, puede salir con precaución”, expresó.

En tiendas como Costco se registraron también ayer largas filas de personas, lo que obedece a que el aforo se encuentra limitado.

La ‘guerra de los pasteles’ que se registró el martes en este sitio no fue impedimento para que las personas siguieran en búsqueda de los postres para la cena navideña.

“Hay que aprovechar antes de que vengan los revendedores por ellos y nos los quieran vender en 800 pesos”, expresó entre risas Carmen Hidalgo, una de las compradoras.

