Saturan módulos en primer día de placas

Con saturación en la mayoría de los módulos de Recaudación de Rentas y sin placas para automóviles fronterizos, transcurrió el primer día de canje de matrículas en Juárez.

La jornada de ayer se realizó entre inconformidades de usuarios que llegaron a las distintas oficinas de la dependencia desde las cinco de la mañana, manifestando desorganización.

“Ahí me tienen esperando en la fila como una hora, para llegar y que me dijeran que no tenían placas para carro, sólo para camioneta”, manifestó Adolfo Gutiérrez, formado en Pueblito Mexicano.

El recaudador de Rentas, Rogelio Loya, dijo que hoy comenzarán a distribuirse las placas fronterizas para vehículos.

Incluso ayer mismo, alrededor del mediodía, se cayó el sistema en la sucursal El Paseo, lo que originó que el operativo fuera suspendido en ese punto.

En estas mismas oficinas había filas de hasta 50 metros de todo tipo de contribuyentes, desde los que iban por el canje, hasta hacer pagos de revalidación y otros documentos. Hasta llegar a la entrada de Recaudación les decían que las filas eran distintas.

Aunque el secretario de Hacienda, José Granillo, afirmó que Juárez tenía al menos 200 mil juegos de placas para iniciar, ayer no había para todos los automóviles.

El mismo recaudador de Rentas señaló que por las prisas no alcanzaron a avisar que no habría placas para autos fronterizos.

La desorganización también se vio en la ciudad de Chihuahua, donde hasta cuatro horas debieron esperar contribuyentes que acudieron a realizar el canje de placas en algunas de las oficinas de Recaudación de Rentas del Estado.

Además de la espera, las personas que hicieron fila en el exterior de los edificios en los que se encuentran las oficinas, tuvieron que soportar el calor y el intenso sol.

Ya pagaron 360 mil

Loya actualizó ayer a 360 mil el número de contribuyentes que ya pagaron el replaqueo en Ciudad Juárez, mismos que deberán recoger sus placas antes de que termine el mes de julio. Para este operativo, Recaudación de Rentas en Juárez cuenta con 66 cajas.

Diecisiete de éstas están en Pueblito Mexicano, cinco en El Mezquital, nueve en Palacio de Mitla, 10 en El Paseo, 10 en las oficinas del eje vial Juan Gabriel, cinco en Sendero y 10 en Galerías Tec.

Ayer, en El Paseo, uno de los contribuyentes dijo que llegó desde las cinco de la mañana para ser de los primeros en recibir sus placas.

Otros manifestaron su inconformidad dado que únicamente se entregaban los metales a vehículos nacionales, indicándoles que para unidades fronterizas podían acercarse a partir del lunes.

Por otro lado, algunos ciudadanos se quejaron de que la fila era una sola para hacer canje de placas, recoger carta de no antecedentes y realizar pagos, lo que hacía más lento el proceso.

Se informó que todas las oficinas de Recaudación estarán abiertas de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde.

El gobierno estatal dio a conocer que en el primer día de canje de placas se entregaron 10 mil 792 láminas en todo el estado.

‘Macropuntos’, hasta

el 16 de mayo

El recaudador indicó que será hasta el 16 de mayo cuando se abran los ‘macropuntos’ para recoger placas pagadas, en el Gimnasio del Colegio de Bachilleres y en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

Esto porque apenas se autorizó la contratación de 36 cajeros eventuales, 18 para cada punto, y éstos van a ser capacitados en el manejo del sistema. (Javier Olmos, con información de Orlando Chávez / El Diario)

