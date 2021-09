Saturan módulos del INE para credencial

Ciudad Juárez— Tras las elecciones del pasado 6 de junio, más de 175 mil 823 chihuahuenses se han volcado a los diferentes módulos del Instituto Nacional Electoral (INE) para tramitar la credencial de elector, informó el organismo.

La mayoría de los documentos tramitados son para registrar el cambio de domicilio, con más de 58 mil 250, sin embargo, de 103 mil 392 credenciales que vencieron en 2019 y 2020, apenas 5 mil 154 personas se han acercado a renovarla, de acuerdo con el INE.

En los últimos días, los ciudadanos han saturado los módulos con largas filas, apreció El Diario, aunque los tiempos de espera se están agilizando, dijo el vocero del instituto, Ever Haro.

En el informe, se establece que 34 mil 039 han solicitado su inscripción al padrón nominal por primera vez, 5 mil 407 para corrección de datos, 53 mil 052 solicitaron una reposición, 2 mil 661 corrección de datos de dirección, mientras que 17 mil 260 pidieron la reincorporación.

De los más de 175 mil, 83 mil 315 trámites se hicieron en Juárez.

La invitación sigue siendo que las personas acudan a realizar su trámite para mantener actualizada su credencial para votar, en lo particular, si perdió o perderá vigencia en 2019, 2020 y 2021, explicó Haro, vocero del instituto.

Expresó que los tiempos de espera varía, según el número de trámites que se atienden durante el día. Por lo general, son 10 o 15 minutos los que una persona tarda en realizar su solicitud, aseguró.

“Si la persona tiene cita, se reduce la espera. Si no llevas cita, algunos módulos no te reciben o te piden esperar a que alguien sin cita no llegue”, agregó.