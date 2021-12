Saturan empleados municipales área Covid de Poliplaza

Ante el incremento de casos de Covid-19, el hospital Poliplaza Médica dio a conocer en rueda de prensa que ya no cuenta con camas para atender a los derechohabientes del Municipio con esta enfermedad.

El director ejecutivo del comité del hospital, Javier Potes, dijo que las ocho camas que tenían disponibles para pacientes del coronavirus se ocuparon el martes pasado.

“Nos queda claro que en Juárez se empieza a presentar lo que pudiera ser una cuarta ola, y obviamente tenemos que tomar las precauciones como población para que no vuelva a presentarse como en períodos anteriores”, mencionó.

Explicó que diariamente están atendiendo entre 25 y 30 pacientes, derechohabientes del Municipio, sospechosos de padecer Covid-19.

“Esa situación nos ha llevado a darle el servicio de urgencias a todo el paciente, pero la hospitalización no podemos, no tenemos capacidad para seguir internando pacientes”, mencionó.

Potes afirmó que el martes pasado la directora de Salud, Daphne Santana Fernández, acudió con un notario para dar fe pública de que Poliplaza no hospitalizó a dos enfermos por Covid.

Dijo que la situación es penosa porque en las épocas más críticas el Municipio no actuó así, y aseguró que ya se había notificado que no había camas disponibles para pacientes con coronavirus.

“Entendemos que se quiso politizar quizá la atención de la salud de la población, más que encontrar solución a este problema”, indicó.

El alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, afirmó que el Municipio sigue con el proceso jurídico para cancelar a Poliplaza la concesión del servicio de la atención médica a sus derechohabientes, luego de que el hospital acumuló 200 quejas en tres meses.

“Estaremos preparados en su momento, si logramos la recisión para que las y los empleados del Municipio tengan servicio médico”, declaró.

Añadió que, en caso de que se deba hospitalizar a más pacientes por Covid-19, buscarán la manera de atenderlos.

“Ha habido ocasiones en que el Gobierno municipal enfrenta algún problema, independientemente del servicio o no servicio de Poliplaza, y en cualquier caso que tuviéramos alguna emergencia tenemos que atenderla, con o sin el contrato”, expuso Pérez.

Aseguró que los casos existentes de empleados municipales enfermos de coronavirus no son graves.

La administración municipal paga mensualmente entre 15 y 18 millones de pesos a Poliplaza por el servicio médico a sus 26 mil derechohabientes, entre trabajadores, jubilados y sus familiares directos.

Potes indicó que anteriormente, cuando se presentaba un escenario de desacuerdos, el hospital y el Municipio dialogaban para encontrar una solución, pero esta vez no es así.

“Desgraciadamente no hay relación, no hemos podido establecer una relación, entendemos, lo que ellos quieren es cancelar, definitivamente no estamos de acuerdo”, puntualizó.

