Saturan citas para ‘chuecos’ hasta julio

Ciudad Juárez.— Usuarios que intentaron regularizar su vehículo ‘chueco’ expresaron su descontento, dado que el sistema habilitado para agendar las citas ante el Registro Público Vehicular (Repuve) se encuentra saturado hasta el mes de julio y sin opciones de seleccionar fechas posteriores para ser atendidos, prolongando aún más la espera para poder circular con tranquilidad en su automóvil.

En un recorrido realizado ayer por el módulo de Repuve ubicado al interior de Pueblito Mexicano, se pudo observar la larga fila de personas que acudían no sólo a realizar el trámite de regularización, sino a consultar qué podían hacer ante la saturación que prevalece en el sitio https://regularizaauto.sspc.gob.mx/ para agendar una cita.

“Aquí no tienen lugares, está muy lleno, hay mucha gente que se está quedando fuera, esperando una respuesta que no nos dan en ningún lado, sólo nos dicen que nos esperemos, pero ya pasó mucho tiempo, ya estamos en abril y resulta que está lleno y no hay nada formal; yo tengo desde diciembre intentando arreglar y no he podido, creo que sería mejor poner otro método y que uno acuda de manera física, porque así no se puede”, comentó Jesús de Loera Limas, uno de los afectados.

De acuerdo con los testimonios de los usuarios, al ingresar al sitio habilitado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las fechas para una cita se encuentran ocupadas hasta el mes de julio, mientras que en el portal no se permite agendar en días posteriores, lo que ha generado molestia.

Respecto a esta situación, Repuve Chihua-hua recomendó a los usuarios seguir insistiendo en la plataforma hasta que se habiliten nuevas fechas, o bien cambiar el destino para revisar que haya días disponibles, según la capacidad de cada módulo.

Al ingresar al portal, el usuario debe proporcionar datos como CURP, número de serie del auto, entre otra información, para posteriormente seleccionar la fecha disponible en el módulo más cercano a su ubicación.

Tras las modificaciones al decreto para la importación de autos “chuecos”, para realizar el pago del aprovechamiento de 2 mil 500 pesos que señala el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el usuario podrá hacerlo en línea, siguiendo una serie de pasos a través de una plataforma habilitada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Para lo anterior, es necesario ingresar al portal del SAT, http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/index.html#!/mupea_formulario_multiple; una vez hecho lo anterior, el usuario deberá dar clic en el enlace ‘Genera tu Línea de Captura’ y llenar el formulario, seleccionando y capturando de manera obligatoria todos los datos habilitados, según se indica en el decreto vigente.

Las instituciones de crédito autorizadas para recibir los pagos de derechos, productos y aprovechamientos federales por internet y ventanilla bancaria son: HSBC, Citibanamex, Banorte, Banca Mifel, Santander, BBVA Bancomer, Scotiabank, Monex, Bansi, MUFG, BanBajío, BanRegio, Afirme, Banco Multiva, Inbursa, Bajercito, CiBanco y Banco Azteca.