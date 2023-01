Saturan ‘chuecos’ chocados cercanías del puente Lerdo

Ciudad Juárez.— La internación ilegal de vehículos siniestrados por el puente internacional Lerdo-Stanton motivó ayer un operativo por parte de la Coordinadora de Seguridad Vial (SV), que retiró varios vehículos estacionados en las calles Rivas Guillén y David Herrera Jordán de la Zona Centro.

La intervención de los elementos viales fue en atención a las quejas recibidas al número 656 183 3143 del programa Agente Ciudadano, se informó.

Padres de familia de estudiantes que acuden a clases en escuelas de El Paso, informaron a El Diario que llevan meses documentando esta actividad por este cruce fronterizo cuando acuden al citado puerto en espera de sus hijos.

Actualmente el único puerto fronterizo para realizar la importación de vehículos es el de Guadalupe-Tornillo, mismo que el reloj para el sellado de documentación se detiene a las 13:00 horas y hasta el día siguiente, según compartieron vendedores de autos usados.

Según lo referido por los quejosos que solicitaron el anonimato por temor a represalias, es por la noche cuando cruzan estos vehículos, los estacionan en las calles citadas y por la mañana y tarde acuden con “tobares” para movilizar las unidades adquiridas en diferentes puntos de Estados Unidos.

Son los “tobareros”, los que generan mayor problema debido a que abarcan las calles para la movilización de los vehículos averiados y afectan el tránsito, además, dejan sin espacio para estacionarse.

Una de las madres afectadas expuso que esta semana tuvieron problemas con un tobarero ya que no había lugar para estacionarse y esperar a sus hijos.

“Hasta el fondo había un lugar. Y en eso un señor de una troca chocada que estaba en doble fila se va de reversa y se molestó y me echó su troca queriendo chocarme. Estas personas se apropiaron del espacio, lo reporté primero con la Operadora Municipal de Estacionamientos y me dijeron que no pueden hacer nada, porque no traen placas y tenía que notificar a Vialidad”, expuso.

Ayer los agentes viales retiraron varias unidades del sitio.

El Diario solicitó una entrevista con el administrador de la Aduana Fronteriza, general Cecilio Martínez Arcos, para conocer la situación del ingreso de vehículos “chuecos” por ese puente fronterizo. Personal del Área de Comunicación Social de SAT, informó que responderían en breve a la petición de información.

Interviene Seguridad Vial

Ayer, elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial realizaron un operativo para retirar varias unidades vehiculares que están estacionadas en áreas públicas de manera indebida.

César Tapia, titular de la dependencia, informó que en atención a una queja ciudadana se procedió a retirar los vehículos estacionados en las laterales de las calles Rivas Guillén y David Herrera Jordán.