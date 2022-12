Saturan centroamericanos la Central de Autobuses

Ciudad Juárez.— Proveniente de Honduras, Jennifer llegó ayer a la Central Camionera en uno de los 40 camiones foráneos que están arribando diariamente a Ciudad Juárez repletos de migrantes. Este espacio se ha visto saturado en los últimos días, principalmente durante las noches, de extranjeros centroamericanos que vienen a pedir asilo político a Estados Unidos.

Jennifer llegó a Juárez junto con su familia y, como ella, decenas de migrantes tienen abarrotada la terminal de autobuses, en la cual hay más indocumentados que viajeros locales.

“Buscamos pedir asilo en Estados Unidos, vamos a ir a un albergue y primeramente Dios nos abran las puertas, o hacer una vida aquí, porque lo que busco es protección para mis hijos”, mencionó la entrevistada, que en su natal Honduras era comerciante, pero por la necesidad de tener una mejor vida decidió emprender su viaje.

Explicó que su intención es resguardarse en uno de los refugios que se tienen en esta ciudad, y desde ahí pedir asilo político en Estados Unidos.

Jennifer relató que para llegar a esta frontera tuvo una larga travesía para la que tomó más de cuatro autobuses que la llevaron a Guatemala, luego a Ciudad de México, Monterrey y otros lugares, hasta llegar a Ciudad Juárez.

“Hemos pasado muchos lugares encomendándonos a la mano de Dios, en Migración no saben por qué uno abandona su país, ya tengo cuatro meses… de cuando salí de Honduras, que fue el primero de septiembre, llegué el 2 de diciembre; fue un caos cuando llegué porque lloraba en el camino porque no conocía, y es duro, pero Dios no nos desampara de la mano”, explicó.

Ante la saturación de migrantes, que regularmente arriban a la Central de Autobuses de esta ciudad después de las 8:00 de la noche, algunas familias en movilidad deciden pasar la noche en la terminal para salir durante las primeras horas de la mañana a sus siguientes destinos.

Una empleada del lugar, quien omitió su nombre, expuso que algunos migrantes duermen en el piso de la Central y utilizan los baños para ducharse, aunque también se han generado destrozos en las instalaciones y añadió que se han encontrado maletas, ropa, cobijas y otros artículos que abandonan las familias migrantes en la terminal, pues dejan todas sus pertenencias para entregarse a las autoridades