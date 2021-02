Saturan 7 mil autos corralones locales

Omar Morales / El Diario de Juárez / Carros incautados en el corralón de la Altavista

Los automóviles retenidos por acumular infracciones, no contar con placas y chatarras que estaban en la vía pública saturan los corralones de la Operadora Municipal de Estacionamientos (OMEJ), afirmó el director de la descentralizada, Jorge Yáñez Arroyo.

Dijo que a la fecha hay entre 6 mil 500 y 7 mil unidades que mantienen casi al tope los cinco patios de la OMEJ, pero al inicio de la administración actual, en el 2016, había unos 4 mil.

El corralón denominado Cerecito está ocupado actualmente al 65 por ciento de su capacidad; Altavista, 80 por ciento; Cereso entre 90 y 95; Pemex está al 100 por ciento y un patio en Pemex entre 60 y 65.

Yáñez expuso que anteriormente el ingreso de autos a los corralones era de mil 200 mensuales, pero desde el segundo semestre de 2019 aumentó a 2 mil 200 por mes.

“Por toda la limpieza que se ha hecho en la ciudad han estado recogiendo chatarra de los fraccionamientos, de las calles, toda la chatarra de la ciudad ha ido a parar a los corralones, ese es un motivo”, mencionó.

Anotó que también se debe a que con la acumulación de dos infracciones sin pagar, el auto es retenido por agentes de la Coordinación de Seguridad Vial. Otro motivo indicó, son los operativos para detectar vehículos irregulares, que no han sido importados.

El funcionario dijo que de los autos que ingresan a los corralones se recupera aproximadamente el 55 por ciento y el resto se queda ahí, ya sea porque estuvieron involucrados en un choque y no hubo arreglo o porque la unidad tiene reporte de robo. En ambos casos la Fiscalía General del Estado (FGE) abre un proceso.

“Si dos que chocan llevan seguro normalmente llegan a un acuerdo; si una de las partes no trae seguro es cuando no se llega al acuerdo y se llevan al corralón el carro que no trae seguro”, explicó.

Agregó que incluso hay autos con procesos en la Fiscalía que tienen hasta 10 años en los corralones.

“Estamos teniendo pláticas con la Fiscalía para liberar carros que se han quedado por mucho tiempo en el corralón y que ya no van a ser recuperados por sus dueños, por las condiciones en que se encuentran, porque son chatarra, por el tiempo que ha pasado”, señaló.

Dijo que en esos casos la FGE tiene que liberar los autos, es decir, cerrar la carpeta.

Van a remate

El funcionario dijo que este año se proyecta rematar al menos 2 mil 200 vehículos que tienen unos tres años retenidos y que sus dueños no reclamaron.

Afirmó que en el 2020 la OMEJ sacó mil 945 autos en seis procesos en que se vendieron a yonkeros y recicladoras para su destrucción total.

Dijo que el año pasado de esos remates la descentralizada recuperó 6 millones de pesos, de los cuales tres millones se quedaron en la Operadora y los otros tres millones de pesos fueron para la administración municipal.

Expuso que la primera subasta del 2021 se realizará en abril con la venta de 550 autos chatarra que sus dueños ya no reclamaron.

“Cuando hagamos el remate van a tener más de un año en los corralones”, expuso.

Explicó que en muchos de estos casos a los propietarios ya no les conviene sacar sus unidades de los patios de la OMEJ por la cantidad que tienen que pagar debido a la acumulación de días en el corralón.

Añadió que este año el cobro de la estancia es de 70 pesos diarios, lo que significa que por año son 25 mil 550 pesos, y si tienen infracciones viales también se deben saldar para poder sacarlo.

Yáñez anotó que en estos casos si los dueños no tienen recursos para sacar su auto pueden donarlo a la OMEJ y de esta forma se cancelan los adeudos que puedan tener tanto con el Estado como con el Municipio.

“Si no le conviene recuperarlo lo que tiene que hacer es venir a las oficinas y donarlo para que no se le esté generando adeudo, ya sea por la revalidación o por las multas”, anotó.