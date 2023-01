Saturados, todos los albergues de Juárez

Ciudad Juárez.— Todos los albergues de Ciudad Juárez se encuentran actualmente saturados, incluidos los espacios municipales y federales, informó ayer Enrique Valenzuela, coordinador general del Consejo Estatal de Población (Coespo), cuyo Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM) está encargado de canalizarlos a los espacios humanitarios.

“Ahorita tenemos lleno el ‘Kiki’ Romero, el (Centro Integrador para el Migrante) Leona Vicario y los demás espacios podemos decir que están prácticamente saturados. Y sigue habiendo demanda, y sigue llegando gente buscando espacios humanitarios; desde luego que nos preocupa y ocupa a quienes estamos en el programa de Atención a Migrantes y a todos los involucrados en la atención de las personas en situación de movilidad”, dijo el funcionario estatal.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las autoridades y con los propios migrantes, todos los días personas, tanto mexicanas como extranjeras, acuden a las oficinas del Coespo, de Grupo Beta y de la Catedral en busca de refugio, pero los espacios que se van liberando en la ciudad se le ofrecen sólo a quienes viajan con niños; sin embargo, hasta ayer los más de 20 albergues estaban saturados.

“Esto es una crisis humanitaria, porque hay familias con bebés buscando refugios, pero están colapsados todos y la Policía municipal está persiguiendo a los migrantes en las calles; tremendo, tremendo”, lamentó el viernes Cristina Coronado, coordinadora de la Pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de Juárez.

Ayer, la activista informó que ante la necesidad que observan todos los días en sus oficinas de atención a migrantes en la Catedral, han tenido que apoyar a algunas personas para que puedan pasar la noche en un hotel.

Ángel Mendoza, de 26 años de edad, relató que él llegó a Ciudad Juárez como parte de un grupo de cuatro venezolanos, quienes han buscado albergue sin lograr encontrarlo, por lo que se tienen que emplear de manera temporal o vender dulces en las calles para poder pagar un cuarto de hotel.

“Yo tengo como diez días aquí, que llegué, pedí albergue en Coespo, pero me dijeron lo mismo, que están saturados los albergues, me dijeron que no había y había una señora con unos niños ahí y tampoco hubo para ellos; incluso nosotros hablamos que siquiera le dieran prioridad por los niños y tampoco (dieron), que estaban full los albergues”, dijo quien hace seis días volvió a regresar en busca de refugio, pero recibió la misma respuesta.

Ángel dijo que en Juárez lo que sí pudo obtener es una carta de trabajo debido a que él llego con una visa humanitaria para permanecer en México, la cual logró después de esperar cuatro meses en Chiapas. Sin embargo, quienes buscan un permiso temporal aquí ya no lo obtienen por parte del Instituto Nacional de Migración (INM).

“Yo ahorita estoy en un hotel gracias a Dios, y le busco, trabajo por ahí, pa’ hacer pal’ día, ayudando a bajar una mercancía, en el mercado, a veces vendiendo caramelos, chupetas (paletas), chocolates”, para reunir los 100 pesos diarios que tiene que pagar en donde duerme, mientras que de lunes a viernes come en el comedor católico ubicado en las oficinas de Catedral.

Antonio, un ecuatoriano que llegó la semana pasada a Ciudad Juárez solo, con sus cinco hijos entre 4 y 11 años de edad, aseguró el viernes que estuvieron cinco noches durmiendo “en donde podían”, debido a que les dijeron que no había albergues para ellos, por lo que ese mismo día cruzarían el río Bravo/Grande para entregarse a las autoridades de Estados Unidos.

Espacio en Anapra

Sin embargo, el alcalde Cruz Pérez Cuellar aseguró ayer que el reporte que él tiene es que hay lugar en todos los albergues, pero que el Municipio cuenta con un espacio en Anapra en donde podría abrir un nuevo albergue para migrantes.

“El reporte que yo tengo es que hay espacio en todos los albergues; lo revisamos, si alguien nos demuestra que no hay espacio, nosotros inclusive tenemos un lugar por Anapra que podemos acondicionar, no lo hemos hecho porque hay espacio en los albergues. También, a veces, algunos migrantes no quieren estar ahí, eso también es una realidad, entonces espacio sí hay… Si de repente vemos que estamos en el error y que hace falta, pues abrimos otro espacio”, aseguró el alcalde.

Al cuestionarle si existe coordinación entre los tres niveles de Gobierno que trabajan en esta frontera en atención a los migrantes y si existe un plan en Juárez para atender el fenómeno, dijo que “es complejo tener un plan cuando hay una realidad tan compleja, y tan dinámica en materia de migración, lo que tenemos es una comunicación permanente con los otros dos niveles de Gobierno y vamos resolviendo los temas conforme van surgiendo, y nosotros nunca nos imaginamos que iban a llegar personas de Venezuela e iban a cruzar inmediatamente; ése era un tema que entonces tenemos que estarnos adaptando a esta nueva realidad y resolviéndola conforme se van dando los diferentes asuntos”.

“El espacio en Anapra es una opción que ya la teníamos desde hace tiempo contemplada (…) Si se llegara a necesitar lo podemos acondicionar”, afirmó.

Denuncias por robo de policías

Ante las denuncias de los migrantes por robo de parte de policías municipales, principalmente quienes andan en motocicletas en la zona Centro, Pérez Cuellar dijo que el exhorto a la Policía es que actúe siempre con honestidad, que no lastime a nadie, y le pidió a los migrantes que sean víctimas que acudan a denunciarlos a la oficina de Atención Ciudadana del Municipio de Juárez.

Y es que luego de que el alcalde dio la orden a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de retirar a los migrantes de los puntos en donde venden dulces, limpian vidrios o piden dinero, principalmente venezolanos han denunciado ante la Diócesis de Juárez hostigamiento e incluso el robo de dinero y de sus documentos.

El coordinador de Coespo dijo que “en el caso de las personas que se ven en la necesidad de pedir ayuda en las calles, sobre todo nos preocupa, y es menester nuestro tomar razón de quienes son más vulnerables y con esto nos referimos a niñas, niños y adolescentes, por lo que cualquier acción que se tome será para salvaguardar la integridad y la seguridad de la población más vulnerable y procurarles una estancia segura en espacios de acogida de la localidad”.