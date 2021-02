Satura albergues nueva oleada de migrantes

David Cruz / El Diario / Personas de Honduras, Guatemala y Cuba, algunos con niños a la espalda o en brazos, aprovecharon un momento en que la Guardia Nacional hacía un arresto para cruzar el río; los osos de peluche que llevaban los pequeños quedaron tirados en el agua

Ciudad Juárez— Cerca de mil migrantes se encuentran albergados en Ciudad Juárez; sin embargo, las autoridades mexicanas no tienen un control de cuantas personas ha expulsado Estados Unidos a esta frontera bajo el Título 42 de la Ley de Salud, informó el coordinador general del Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes (Coespo), Enrique Valenzuela.

Bajo el Título 42, “no sabemos cuántas personas han sido retornadas a través de esta frontera, –cuantas– han ingresado por los cruces internacionales, en Palomas también ocurre y en Ojinaga. No necesariamente tenemos el dato de cuantas personas han ingresado bajo esta modalidad, porque no se tiene en este momento un control en estos cruces”, externó.

Dijo que hace dos semanas Estados Unidos estaba expulsando entre 300 y 400 personas por semana a Puerto Palomas de Villa, mientras que en Ciudad Juárez no se tiene la información.

El funcionario informó que esta frontera cuenta actualmente con 16 espacios en la Red de Albergues, además de que la Casa del Migrante y el Centro Integral para Migrantes Leona Vicario, y en total cerca de mil migrantes de distintas nacionalidades se encuentran actualmente albergados.

Destacó también que antes de ingresar a un albergue, los migrantes deben pasar dos semanas en el albergue filtro Espíritu Santo o en el hotel filtro, con el fin de descartar que exista un caso de Covid-19 y evitar así un brote en los albergues.

Valenzuela informó que el nuevo gobierno de Estados Unidos ha provocado un mayor flujo migratorio en la ciudad, pero destacó que este no es el mejor momento para migrar.

“La política migratoria aún no ha generado nuevas disposiciones a partir del nuevo Gobierno de Estados Unidos, a cargo del presidente Joe Biden. Sí, el mensaje ha resultado esperanzador para mucha gente, inclusive hemos visto; por lo que vemos en los albergues, por la presencia de más personas en la ciudad, que el mensaje esperanzador de alguna manera dio pie a que se acercaran más personas a las fronteras. Pero no han cambiado las cosas”, señaló.

Aunque se suspendió el programa “Quédate en México”, de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), a través del cual el gobierno de Donald Trump retornó a cerca de 22 mil extranjeros para que esperaran su proceso de asilo político en Ciudad Juárez, sigue vigente el llamado Título 42 de la Sección 265 del Código de los Estados Unidos, el cual consiste en la expulsión exprés de todos los migrantes a México, informó.

Dicho programa “no tiene que ver propiamente con una política migratoria, sino con una política sanitaria. Es decir, de manera exprés están siendo retornados a esta frontera quienes ingresan”.

El funcionario estatal destacó a los migrantes que este no es el mejor momento para emprender el viaje y llegar a esta frontera con intenciones de llegar a Estados Unidos.

“México sigue recibiendo a personas que son retornadas (…) sabemos que las nuevas medidas también involucran una serie de órdenes ejecutivas para análisis del procedimiento de asilo, los efectos del Protocolo de Protección a Migrantes, de los retornos bajo el Título 42. Pero, insisto, no hay nuevas medidas, no sabemos en qué momento vaya a ocurrir esto y queremos invitar a la población en situación de movilidad que están esperando a cruzar a los Estados Unidos a que no se apresuren y hagan caso omiso de alguna mala información”.

Valenzuela le pidió a la población migrante de esta frontera que no respondan a invitaciones para acudir a los puentes internacionales, ya que en nada les beneficia.