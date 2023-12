Santa Bombero, en la recta final

Ciudad Juárez.- A una semana de que se realice la entrega de juguetes mediante la campaña Santa Bombero en el Parque DIF, la Dirección de Protección Civil continúa recibiendo donaciones.

Roberto Briones Mota, titular de la dependencia, dijo que han tenido buenos resultados, por lo que este año proyectó rebasar las más de 15 mil bolsas de juguetes y 500 bicicletas que se entregaron.

“Vamos afortunadamente muy bien, hay mucha respuesta de la gente de Ciudad Juárez, Las Cruces, Nuevo México y de las asociaciones civiles, de las universidades de aquí, y de los clubes deportivos, todos se están sumando”, dijo el funcionario.

Esta es la edición 84 que se realiza de la campaña Santa Bombero, la cual el año pasado hasta el 23 de diciembre sólo había reunido 4 mil de los 20 mil paquetes que tenían como meta.

Comentó que en la clasificación y embolsado de juguetes para niño y niña por edades, colaboran 20 elementos del Cuerpo de Bomberos.

“Atendemos todos los eventos de la ciudad, en donde amablemente las escuelas primarias, kínders y las universidades nos invitan a participar para recoger los juguetes”, mencionó Briones Mota.

El banderazo lo darán el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar y la presidenta del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, Rubí Enríquez y el Departamento de Bomberos, dijo el titular de la dependencia.

El evento será el próximo 24 diciembre a las 8:00 de la mañana en el Parque DIF, y concluirá hasta que se termine de repartir a la última persona que esté en la fila.

El funcionario también recomendó evitar quedarse a dormir en el exterior de las instalaciones del parque. El año pasado se les dio un boleto a quienes llegaron con anticipación para que no perdieran su lugar debido a las bajas temperaturas que se presentaron.

“No es necesario que la gente acampe ahí, siempre lo hemos dicho, pero es cierto que la gente llega 48 o 24 horas antes a formarse para ser de los primeros (…) este año si las temperaturas no están tan frías y lo permiten, no habrá ningún problema si se quieren quedar, pero la recomendación es que no lo hagan; recordemos que el personal de Bomberos y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal están desde la primera persona que llega y se forma hasta que terminamos el evento”, expuso Briones Mota.

Agregó que ya se coordinó con las diferentes dependencias, y cuerpos de seguridad para llevar a cabo Santa Bombero.